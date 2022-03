Andrea Meza copia el polémico traje Balenciaga de Kim Kardashian

“Yo sí impongo moda”. Con esta frase, Miss Universo 2020 Andrea Meza lució su espectacular diseño confeccionado con cinta adhesiva amarilla, una inesperada imitación del traje que lució Kim Kardashian en la reciente Semana de la Moda de París.

Tal como la famosa socialité, la mexicana cubrió su cuerpo con cinta adhesiva y posó con lentes oscuros, dejándo asombrados los fanáticos que se expresaron en las redes sociales con opiniones a favor: “Mejor que Kim”, “Oye qué flow” y “Hermosa siempre iconic diva”.

Kim Kardashian causó polémica en la cita anual de la cita cuando se presentó con un look realizado únicamente con cinta de embalaje de la firma Balenciaga, una de sus marcas favoritas de moda y de la cual se ha convertido en musa. En un video compartido por la famosa mostró el momento en que varios colaboradores usaron la cinta de embalaje para cubrir todo su cuerpo vestido con un body negro y también sus botas altas del mismo color así como su lujoso bolso.

“Amo mi trabajo jajaja. Siguiendo los pasos de @kimkardashian ¿Qué tal nos quedó el look? Vean @encasacontelemundo para más, fashion inspiration”, escribió la mexicana coronada como la mujer más bella del universo en 2020.

El look que lució la socialité en la reciente cita de la moda en París se viralizó en poco tiempo en las redes sociales, y no pocos han intentado imitarla demostrando la influencia de la famosa en el tema de la moda. Todo se trató de una pequeña sorpresa preparada por la firma italiana para su desfile celebrada en el centro de exhibición Le Bourget.

Kim Kardashian y su look de cinta adhesiva de Balenciaga (Reprodução: Instagram)

Kim fue el centro de las miradas y no pocos temieron que las llamativas cintas adhesivas que sonaban al caminar terminarán rompiéndose cuando intentara sentarse, pero afortunamente la famosa salió airosa y favorida con este look que la convirtió en la protagonista de la noche incluso en una gala llena de fuegos artificales y efectos especiales con nieve, niebla y vientos.

La famosa del reality show The keeping with the Kardashians se ha convertido en la musa de la firma Balenciaga. Todos recuerdan sus look negro con cara tapada que lució en la reciente gala MET en Nueva York, pero también el atuendo fucsia con el que pronunció su número en el programa Saturday Nigth Live, donde además conoció a su actual pareja, el comediante Pete Davidson.

En sus redes sociales, la empresaria ha compartido varios de los atuendos con el sello de la firma, con la cual también colabora su exesposo, el rapero Kanye West. El también empresario precisamente presentó su reciente colección con la firma de diseño con varios atuendos en color negro y los materiales como el cuero como protagonistas, por lo que podría haberse inspirado en la famosa Kardashian.