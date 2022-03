Desde el día en que Alaïa nació, Adamari Lopez es la mujer más feliz del mundo. Y cada año se encarga de celebrar el cumpleaños de su hija de la forma más especial y dulce que encuentre.

Alaïa, fruto de su relación con Toni Costa, acaba de cumplir 7 años de edad, siendo una niña inteligente, carismática y talentosa, que siempre sorprende al público con sus aficiones y pasatiempos.

Así celebraron Adamari Lopez y Toni Costa el cumpleaños de su hija

La conductora y actriz de telenovelas le dedicó un amoroso mensaje a su pequeña, junto con un tierno álbum de fotos junto a ella: “Mi princesa @alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida 💞. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres”.

En el mismo post de Instagram, agregó: “Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes… quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos! Ay mi princesa te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado”.

Toni Costa también le dedicó unas dulces palabras a su hija, de quien está muy pendiente a pesar de que él y Adamari ya no sean una pareja.

“Me llenas de vida, esa vida que doy por ti, por verte sonreír, por ver tus ojitos brillar, por darte una infancia llena de risas, aventuras, alegrías y de mucho amor, de paz y de felicidad, papi siempre te va a amar y voy a estar ahí para ti hasta mi último suspiro, eres mi todo y mi prioridad y mi mundo lo sabe y lo apoyará siempre”, dijo el bailarín español.

Tanto Adamari como Toni y su hija celebraron su cumpleaños en México, en las playas de la Riviera Maya, disfrutando del caribe mexicano en el hotel de Nickelodeon.

El pastel estaba hecho con donas que parecían unas pequeñas piñas, al mejor estilo de la serie animada de Bob Esponja.

Y su segundo pastel de fiesta fue de tres capas, decorado al mejor estilo marítimo, ya que madre e hija aman el mar y cada vez que pueden, se dan una escapadita a la playa.

