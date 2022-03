César Bono, ¿cuál es el estado de salud del actor?

La familia dijo que la cirugía a la que fue sometido César Bono fue catalogada como un éxito, el actor está sedado y con un estado de salud grave, sin embargo, está estable. El personal médico recomendó 10 días en cuidados intensivos, y en la actualidad apenas pasa la mitad del tiempo.

Además, que están solicitando donantes de sangre, no por necesidad, sino por políticas del centro hospitalario. En el programa ‘De Primera Mano’ en la que hablaron de la denominada “Voluntad Anticipada” en la que el actor había pedido que de presentarse una situación en la que surgiera una intervención quirúrgica no se le aplicara.

Es de recordar que años atrás César Bono ha sufrido ocho infartos, por lo que su movimiento se ha visto afectado de forma radical. En 2019 le colocaron una malla para que las arterias y las venas le funcionaran bien. Además de que tiene una hernia hiatal, la cual descartó operarse.

Tiempo atrás en una entrevista a TVyNovelas, el comediante reveló que antes del coronavirus sintió que se iba a morir. “Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”.

Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro 🙏 — César Bono (@cesarbono) March 4, 2022

La trayectoria de César Bono

César Bono es un legendario, una de las estrellas que más brillan en México por su carisma y talento. A lo largo de su carrera ha cosechado una infinidad de éxitos que lo convierten en uno de los favoritos. En su haber hay 39 películas, 17 comedias televisivas, 15 telenovelas y ganador de diversos premios.

Frankie Rivers en ‘Vecinos’

Desde el año 2005 al 2008 y del 2012 a la actualidad lleva su papel de Frankie Rivers uno de los papeles principales. Durante sus 10 temporadas, la serie representa diversas situaciones que suceden comúnmente en los barrios mexicano.

Entre ellos la falta de dinero o de trabajo, el cobro del mantenimiento, falta de servicios como agua y teléfono, fugas, peleas, discusiones y fiestas, el uso de las redes sociales, el distanciamiento social por la COVID-19, entre otras.

Demetrio Rincón en ‘Betty en NY’

Este es un contador público padre de Betty y esposo de Julia. Demetrio es un hombre correcto que siempre trata de llevar a Betty por un buen camino, a pesar de sufrir de una gran enfermedad del corazón. Demetrio es un hombre que nunca se da por vencido.

Y siempre busca que hacer y siempre ha deseado que su hija tenga un trabajo honrado y merecido por todo lo que estudió y sea reconocida.1 Tras perder su empleo, y con la noticia de que Betty encontró uno nuevo, gracias a la ayuda de su hija él se convierte contador de la empresa fantasma que creó Betty llamada ‘BAR’.