Por esta acusación Julión Álvarez no ha aceptado hacer una serie sobre su vida

Julión Álvarez celebró sus 15 años de carrera profesional con una hermosa misa de agradecimiento. Y apovechó para pedir por la solución a su problema con la Ley, así poder retomar su trabajo en EE. UU. pues desde que fue acusado en 2017, lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no ha podido regresar a dicho país, y eso lo detiene para realizar su bioserie.

Julión Álvarez

“Yo soy de la idea de que Dios le pone pruebas a quien puede con ellas”

“No sabemos (cuándo volveremos a trabajar allá), desgraciadamente es así como en México, allá los tiempos no están marcados, seguimos en espera de una resolución favorable pero no perdemos la fe ¡Ya estuvo!”, dijo.

El artista conversó con los medios a su salida de la misa oficiada en la Ciudad de México, a la que asistió sin su esposa ni sus hijas, pues contó que es muy difícil mover los tiempos de sus niñas, pero su señora madre sí lo acompañó.

“Parece que fue ayer cuando arrancamos este proyecto y hoy estamos festejando 15 años de muchos logros, muchos éxitos, Dios sabe qué pruebas le pone a cada quién y yo soy de la idea de que Dios le pone pruebas a quien puede con ellas”.

“Antes de los señalamientos ya había una propuesta de una serie”

Álvarez aseguró que no la ha tenido fácil, pero que prefiere agradecer por todo lo bueno en su vida: “Sabe qué oiga, era agradecerle, yo me siento muy afortunado, muy bendecido por todo lo que me ha tocado vivir, ahora que vivo una vida familiar con mis hijas, de repente voy a la iglesia”.

Asimismo, detalló los motivos por lo que no ha querido aceptar las propuestas para realizar una bioserie. Pues está enfocado en primero solucionar el problema en Estados Unidos: “Al no tener las libertades todavía como cualquier otro artista y las herramientas de poder difundir cualquier material o sencillo, no creo que sea el momento”.

“Antes de los señalamientos ya había una propuesta de una serie y después de los señalamientos me dijeron ‘oye pues el día que te liberen’, esas han sido las pláticas, y por medio de un licenciado que ha participado en novelas en Europa en España, me regaló una redacción que hizo acerca de un servidor y me gustó”, compartió a la prensa.