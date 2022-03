¿Quién es Luis de Llano y qué dijo sobre su historia con Sasha?

El genio creativo Luis de Llano, quien ha estado por décadas detrás de múltiples proyectos de televisión y musicales, fue el encargado lanzar a la fama al grupo Kabah, Garibaldi y Timbiriche, agrupación en la que se enamoró de Sasha Sokol, con quien tuvo un romance.

Corría la década de los 80′s cuando Luis de Llano y Sasha Sokol sostuvieron una relación que por varios años se mantuvo oculta, por una sencilla razón que no es otra que diferencia de edades, ya que 25 años era una brecha para la época.

Recientemente durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado habló sobre la relación. En sus palabas admitió haberse enamorado profundamente de la interprete en una pequeña historia que duró un semestre. En ella intervinieron muchos factores, incluyendo la posición de la madre de Sasha.

“Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó. La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente”, dijo Luis.

Agregó que no supo sí ella se enamoró o no de él, pero que en su caso de verdad lo estaba. “Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente. Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue”, agregó.

Durante una entrevista en Ventaneando confesó que hay enamoramiento que son platónicos y profesionales “¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple”.