Usuarios arremeten contra Livia Brito tras manifestar su opinión sobre el partido del Atlas vs Queretaro

Livia Brito se pronunció en sus redes sociales al respecto de lo que pasó en el estadio La Corregidora, en Querétaro, este sábado. Y es que en el partido de fútbol entre Atlas y Queretaro se formó una pelea campal iniciada por los hinchas locales.

Lo que dejó como saldo 17 muertos y decenas de heridos, por ello muchos artistas se manifestaron, repudiando la violencia en el recinto deportivo. Y una de ellas fue la actriz nacida en Cuba, Livia Brito, pero su opinión fue criticada por los usuarios.

Livia Brito

Y es que los internautas aseguraron que lo que dijo fue una incongruencia total, luego de haber protagonizado un incidente con un fotográfo, al que golpeó en julio de 2020 en las playas de Cancún, Quintana Roo.

“Perdió el fútbol, pero sobre todo perdimos como sociedad”

Livia junto a su novio Mariano Martínez golpearon, ofendieron y destruyeron el equipo del fotógrafo Ernesto Zepeda. Lo cual generó un tremendo escpandalo en todos los medios de comunicación.

Por ello el comentario que posteó Brito sobre lo ocurrido en el estadio desató la molestia de muchos. El mensaje de la cubana fue el siguiente: “Tristeza profunda de lo que se vivó el día de ayer en #Queretaro… Ayer perdió el fútbol pero sobre todo perdimos como sociedad, país. AtlasVSQuerétaro”

“Te recuerdo que tú y tu pareja agredieron a un fotógrafo con la misma violencia como la que ahora críticas. Congruencia porfa”, “Lo dice quien golpeó a un periodista. Violencia es violencia donde sea”, “Asquerosa doble moral la tuya. O sea que como no son paparazzis entonces sí te da tristeza. No te mereces seguir en la televisión ni en ninguna cuenta pública”, “Vaya, qué bueno que aún hay gente que tiene memoria del delito que hizo esta mujer, no como Televisa que hasta protagonista de la novela estelar la hacen, patético”, son algunos de los comentarios de los internautas.

“Yo la verdad sí lo agarro a madrazos”

Sobre este incidente de la actiz, opinó el también controversial actor Eduardo Yáñez, el pasado mes, quien aseguró que él también lo habría hecho. Las declaraciones de Yáñez no extrañan a nadie, pues en 2017 golpeó a un periodista durante una alfombra roja. Hecho que sin duda dio de qué hablar a miles, pues el artista explotó sin medir las consecuencias de su reacción.

Según Eduardo los fotógrafos deben de pedir permiso a las figuras del espectáculo antes de captarlos, no importa que estén en un lugar público, y mucho menos si están de vacaciones, pues están violando su privacidad.

“Si tú eres un paparazzo y ves que voy de vacaciones con mi pareja, ching*n de tu parte. Si vienes y me dices: ‘¿Te puedo hacer unas tomas?’. Tu dinero te lo fuiste a gastar ahí sabiendo que ibas a tener cierta intimidad, quizás no tanta, pero si hay gente del hotel y vienen y te piden una foto, yo la doy, no hay pedo, ¿qué tiene?”, dijo el actor en entrevista con Laura Estrada.