Este es el reconocido exconductor de ‘Hoy’ que regresó a ‘Venga la alegría’

Mauricio Mancera volvió al foro de su antiguo programa ‘Venga la Alegría’, matutino de TV Azteca, tras ocho años de estar trabajando en ‘Hoy’, del canal internacional Televisa. Esto, como invitado especial para patrocinar una obra de teatro y además recrear una de sus secciones más famosas en la televisión del país mexicano.

El conductor estuvo conversando acerca de varios aspectos de su vida con Sergio Sepúlveda, Laura G, Cynthia Rodríguez y “El Capi” Pérez. Quienes le dieron la bievenida y trataron de que respondiera si preferia TV Azteca o su vieja casa Televisa, pero Mauricio no quiso responder.

Mancera revivió ‘El confesionario’, y habló sobre su participación en la obra llamada “Animales de compañía”. Previo a esto, Sepúlveda se encargó de presentarlo muy a su estilo: “Bueno, ya no sé si es un gran invitado si ya ha pasado por todas las nóminas de los matutinos ja,ja,ja. Más allá de ser un compañero de trabajo como lo dicen, es un gran amigo, es solidario, es buen tipo, es divertido y este día nos visita, y como le dije hace rato que lo vi ‘estás en casa’, Mauricio Mancera”, expresó.

El también actor ingresó al set de su vieja casa y comenzó diciendo: “Tenía ocho años de no presentarme en estos foros. O sea el mismo tiempo de estar en el programa es el de no estar aquí. La última vez que yo vine a este foro estaba dividido en dos, éramos Venga La Alegría y en esa parte estaba el que seguía”.

Tras esto, Sergio le preguntó a Mauricio sobre su antiguo programa: “¿Hiciste buenos amigos allá? No te pongas nervioso…”, y este respondió. “Sí, ya ves que uno se encariña con los lugares de trabajo, pero sobre todo a nivel personal, pues yo me encariño con las personas. Entonces pude haber dejado de venir aquí ocho años, pero ya ven que nosotros nos seguimos viendo”, confesó.

Por su parte, Laura dijo que admiraba la manera en que Mauricio cambiaba de televisora y se lanzaba a nuevos proyectos. Cosa que reconoció Mauricio que es una fortuna porder hacerlo: “Sí, la verdad he tenido la fortuna que por las experiencias de la vida aprendes a trabajar así en desapego. Entonces yo siempre he dicho que los seres humanos no somos palmeras para echar raíces. Si un día te toca estar aquí pues estás, te la pasas bien, lo gozas, haces amigos que éstos sí te llevas y te acompañan de toda la vida, pero pues las nóminas van y vienen ja,ja,ja”, señaló.