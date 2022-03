Evaluna Montaner: este el significado de su nuevo tatuaje

Evaluna Montaner y el cantautor colombiano, Camilo Echeverry, iniciaron la cuenta regresiva para el nacimiento de su primer hijo, Índigo. Desde que anunciaron su espera , la pareja de famosos ha compartido con sus fanáticos las anécdotas del embarazo así como también algunas sorpresas, entre estas el más reciente tatuaje que han decidido realizarse en honor a su primogénito.

La menor del famoso clan Montaner, mostró en las redes sociales el dibujo que decidió realizarse en su pancita. Se trata de una mandala diseñada por la artista conocida en las redes sociales como The Henna Witch, toda una obra de arte que generó diversas reacciones por parte de los fanáticos.

“Extremadamente honrada de hacer @evaluna #bellyblesing con amor en un entorno tan hermoso también. Usa siempre natural”, expresó la artista en las redes sociales. Además detalló que este tipo de dibujos tiene todo un significado positivo para las futuras ya que el “belly blesing” significa “embarazo bendecido” y se realiza en medio de un ritual espitual para enviar las mejores energías a la futura madre.

Muchas embarazadas participan en este tipo de celebraciones como una forma de prepararse para recibir a sus hijos. También se le conoce como blessing way o bendición del camino, y en este participan las mujeres cercanas a la futura madre, por lo que no se descarta haya estado presente su madre Marlene, quien ha sido de gran apoyo en esta nueva etapa.

Según explican expertos, la henna o o Mehndi proveniente del sur de Asia, el Medio Oriente, se aplica en diversas partes del cuerpo de la embarazada, como manos, pies y la barriga, mientras se entonces canciones positivas para invocar toda la felicidad y la buena energía.

No pocos consultaron si el nuevo tatuaje tendría efectos en el embarazo de Evaluna, mientras que otros criticaron la decisión de marca su panza a solo días dar a luz. Finalmente se aclaró que el diseño fue realizado con pintura temporal ya que comienza a borrarse al cabo de dos semanas.

Evaluna ha disfrutado a plenitud la espera de su primer hijo Índigo, un sueño cumplido a pesar de los desalentadores pronósticos de los expertos. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Luego se expresó emocionada por poder compartir la buena noticia con los seguidores: “Es genial poder compartirlo porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad si no también con la espera”.