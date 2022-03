Grimes y Elon Musk le dan la bienvenida a su segundo bebé y es una niña

Después de en octubre del año pasado el medio Page Six confirmara que Grimes y Elon Musk habían terminado su relación después de tres años juntos, surge una nueva noticia que une a esta extraña pareja. Y es que resulta que de manera accidental, Grimes reveló en un entrevista con la revista Vanity Fair que ella y Elon tuvieron de forma secreta a otra hija.

Conforme con artículo de la entrevista, el periodista fue a la casa de la cantante para hablar de su música y demás talentos. No obstante, a lo lejos escuchó el llanto de un bebé pero no le dio importancia, pero el llanto se convirtió en un sonido constante y el reportero le preguntó de forma directa a Grimes si tenía otro bebé. A lo cual la cantante respondió: “No tengo la libertad de hablar acerca de esas cosas... Lo que sea que esté pasando con mi familia siento que debemos dejar a los niños fuera de esto”.

La presunta ex pareja le dio la bienvenida a su segundo bebé

En la misma línea, el periodista se cuestionó si es que Grimes pensó que él no iba a escuchar al bebé. Para confirmar de forma indirecta que ella y Elon Musk tienen otro bebé, Grimes le dijo al periodista: “Ella también tiene un poco de cólico”. De tal forma, el enviado de Vanity Fair confirmó que es una niña. El primero hijo de Elon Musk y Grimes es un niño llamado X Æ A-XII y nació en mayo de 2020.

Como contexto, es importante recordar que en diciembre del año pasado la joven publicó una fotografía en la cual salió mostrando una panza de embarazo. Aunque en ese momento no levantó sospechas de un segundo bebé con Musk, esta fue una evidente evidencia del embarazo no tan secreto de Grimes. Ante la noticias, los fanáticos de la cantante han reaccionado y comenzaron a enviarle sus buenos deseos a la pareja y a su hija. Finalmente, es importante señalar que Grimes y Musk no están casados y en este momento no se sabe si son o no novios.