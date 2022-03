Laura Zapata no olvida y exige una disculpa pública de Alfredo Adame

Laura Zapata asistió al estudio del programa Ventaneando, para conversar sobre su trabajo como del show de televisión Music Battles, el cual se encarga de buscar nuevos talentos del género regional mexicano.

La hermana mayor de Thalía dijo que está muy feliz y se divierte mucho en el show que conduce Paty Navidad. Y aprovechó para contar que el polémico actor y político Alfredo Adame, la buscó para tratar con ella un tema inesperado.

Alfredo Adame Actor y político

Sin embargo, la actriz confesó que aún no olvida unas declaraciones de Adame, a pesar de que ya han pasado dos décadas. Y es que la actriz se refiere a lo que dijo Alfredo cuando fue secuestrada en 2002, “autosecuestrada”.

El acercamiento del político se da porque quiere formar un frente común de varias figuras del medio del espectáculo para solicitar la salida del aire del programa de Imagen Televisión, conducido por Gustavo Adolfo Infante, con quien tiene problemas y hasta una demanda legal.

“Un grupo para pedirle a la gente tirar un programa de un Gusano Amorfo”

“Me estuvo buscando su manager porque parece que están haciendo un grupo para pedirle a la gente tirar un programa de un Gusano Amorfo, ya saben el nombre, ¿verdad?”, dijo la cantante, que también ha tenido enfrentamientos con Infante.

Pero a pesar de que no se lleva bien con el conductor, Laura aseguró a las cámaras de TV Azteca, que se rehusó a integrar dicho grupo, pues pide que Alfredo Adame se disculpe públicamente con ella por lo dicho sobre su famoso secuestro.

“Entonces me dice que si yo quería participar, y dije ‘no, de ninguna manera, yo no quiero participar y menos con Alfredo Adame que ha dicho cosas tremendas de mi persona. Lo menos es que soy una ‘auto-secuestrada’, pero yo digo qué maravilla, me conceden unos dones de superomnipotente”, dijo en referencia al secuestro junto a su hermana Ernestina Sodi.

“Tendrá que pedirme públicamente una disculpa”

“Imagínate, una auto-secuestrada que está aquí dando una entrevista y que así me la he pasado durante todos estos años del 2002 hacia la fecha y yo dije, ‘si el señor quiere que yo participe’, -y me dicen- ‘bueno no, entonces nada más que diga su nombre’, digo ‘bueno si el señor quiere decir mi nombre tendrá que pedirme públicamente una disculpa de todo lo que ha dicho de mi persona’”, relató.

“¿Entonces no señora? ‘Pues no’”, agregó y recordó el día que el expresidente de México, Felipe Calderón asistió al teatro a ver la obra de teatro basada en su mediático secuestro: “Cautivas, una obra muy importante que el presidente Felipe Calderón me hizo el favor de develar la placa y además tuve -en el teatro- un puesto de la Agencia federal de Investigaciones, de la AFI, ayudando al público, para que denunciara”, explicó.

Para finalizar, Zapata reveló que sí está en sus planes volver al mundo de la política, como ya lo ha hizo en su alcaldía de la Ciudad de México: “Yo creo que sí, yo creo que los mexicanos que estamos interesados con todo lo que está pasando, o en nuestro sindicato. Yo creo que además ya tengo la edad y ya tengo el tiempo, antes no porque mis hijitos, hay que crecer a los hijos”, expresó.