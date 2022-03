Mauricio Mancera regresa a “Venga la Alegría” después de ocho años

El presentador Mauricio Mancera volvió a “Venga la Alegría” después de ocho años de haberse ido de Tv Azteca. El día de ayer, el veracruzano de 38 años volvió a la empresa que lo vio crecer como conductor y periodista. Por medio de historias de Instagram, Mancera expresó lo siguiente: “Pues ya andamos acá, con nervio o emoción, no sé pero con algo”, al encontrarse en Tv Azteca de Ajusco. En el foro, lo recibieron: Sergio Sepúlveda, Laura G, Cynthia Rodríguez y “El Capi” Pérez.

Asimismo, mostró videos de su regreso al foro de “Venga la Alegría” y de su convivencia con sus antiguos compañeros de trabajo. Como contexto, Mauricio comenzó su carrera en Tv Azteca Veracruz de donde es originario, tiempo después llegó a la Ciudad de México para ser conductor de “Venga la alegría”. Posteriormente tuvo un ofrecimiento en el programa “Hoy” de Televisa y aceptó.

El veracruzano revivió experiencias de su pasado

Para compartir su visita al programa que lo vio crecer profesionalmente, Mancera publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías de su regreso. Para acompañar las imágenes, Mauricio escribió: ”Qué gusto visitar a todos en “Venga la Alegría”, hace 8 años no estaba en ese foro y el pisarlo hoy me removió muchos sentimientos y me hizo recordar mil anécdotas. Muchos siguen siendo y serán parte de mi vida, con otros había perdido contacto. Pero el recibimiento de todos me hizo sentir como si nunca me hubiera ido”.

Mauricio Mancera. Mauricio Mancera. / Foto: Instagram.

Por último, Mauricio Mancera se puso un traje de monaguillo y volvió a hacer su famosa sección llamada “El Confesionario”. Ante ello, sus seguidores en las redes sociales le dijeron que regrese a “Venga la Alegría”. De la misma forma, los internautas le expresaron su apoyo y le mencionaron que cuando él estaba en “VLA” fue una de las mejores épocas de este programa. Por su parte, Mancera agradeció todo el apoyo y dijo que hacer “El Confesionario” después de ocho años fue su forma de agradecer a su público.