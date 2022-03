Marco Antonio Solís se arrepiente de rechazar telenovela con Lucero

¡Sí! Hasta los artistas tienen decisiones de las que arrepentirse, y Marco Antonio Solís no es la excepción. El cantante mexicano lamenta haberse negado a trabajar con Lucero en una telenovela y en declaraciones al programa “Hoy” revela el por qué de esta decisión.

“Yo creo que he soltado muchas cosas, porque no las he sentido, entonces a lo mejor han sido cosas importantes, no sé, digamos una telenovela que me solté un día que me ofrecieron hace muchos años con Lucero, no lo hice”, recordó. Marco Antonio reconoce que Lucero es una de las mejores artistas mexicanas de los últimos tiempos, y considera que este proyecto hubiera sido perfecto para sus carreras, pero no tomó la oportunidad.

Marco Antonio Solís reflexiona sobre sus aciertos y errores y entre estos últimos destaca que “dejó ir” la oportunidad de trabajar con Lucero, pero mientras hay vida hay esperanza y quizás en un futuro no muy lejano lo haga. “Hay que esforzarse, hay que seguir adelante, es un orgullo muy grande venir de abajo, en mi caso también tengo muchos fracasos en mi lista, es hermoso levantarse una vez más, esto no es fácil, pero vale mucho la pena”, apuntó el cantante.

Marco Antonio Solís y sus giras musicales para este 2022

También conocido como “El Buki”, Marco Antonio presentó recientemente su marca de tequila ante los medios, además ya tiene su propio hotel y no puede quejarse porque sigue llenando de manera particular el lugar donde se presenta. También Marco Antonio Solís, “El Buki”, pronto se embarca en su gira “Qué ganas de verte” y también trabaja en el show de Los Bukis, que ha sido un éxito en Estados Unidos y pronto lo presentará también en México.

Por otra parte, Solís dijo que es un hombre muy afortunado por la estabilidad que tiene en su vida personal, pues para él uno de los pilares fundamentales en su vida es su familia. donde se siente muy cómodo y por el que ha luchado durante muchos años. “La verdad yo siempre he creído en la familia, yo siempre he sido una persona que le gusta el hogar, que le gusta la estabilidad, y bueno, uno lucha por eso y poco a poco va pasando, la verdad no estaba seguro si Iba a llegar a esa solidez que tengo con mi familia o con mi casa, y lo aprecio mucho, pero sí obedece a una disciplina”.