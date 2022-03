Paulina Rubio revela si sabía o no sobre la relación de Sasha Sokol y Luis de Llano

La entrevista de Paulina Rubio con Jorge Ramos en el programa ‘Al Punto con Jorge Ramos’ del año 2018 ha cobrado vida luego de lo sucedido tras las declaraciones de Sasha Sokol sobre Luis de Llano.

“Ahora que tengo mayoría de edad y que hablo con mis amigas que estaban a lo mejor en el mismo grupo que yo, pues cuando éramos menores de edad no te das cuenta de lo que sucedía. A lo mejor mis amigas eran mucho más precoz, o tuvieron otra suerte o quizá sus papás no estuvieron tan pendientes de ellas”, dijo.

Aunque lo relatado por Paulina Rubio, aunque no contiene ningún nombre, estas declaraciones, cuatro después, desatan muchas más dudas al respecto. Y más cuando acentuó que había algunos padres que no estaban muy presentes y también hizo referencia a que tenía compañeras que eran mucho más precoces.

¿Luis de Llano es ‘El Carnal De Las Estrellas’?

El locutor de radio y cineasta, Olallo Rubio, le preguntó abiertamente para su película ‘Gimme The Power’ del 2012, que cuenta parte de la historia de Molotov, a Luis de Llano sí él era o no ‘El Carnal De Las Estrellas’, tema que popularizó en 1998 la banda mexicana Molotov.

Ante la pregunta el reconocido productor casi que se inmutó, pero a los pocos segundos reaccionó respondiendo “Eso dicen, porque la frase ‘de Llano la supera’. Pero no quedó allí pues agregó algunas experiencias cuando recibía a candidatas a la hora de hacer casting.

“Pues mira yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo: te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas, pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida”, contó Luis de Llano.

Ante la respuesta Olallo Rubio insistió “¿El verdadero ‘Carnal De Las Estrellas’ es Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky, el Tigre Azcárraga o Luis de Llano?” y este respondió con una carcajada.