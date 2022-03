Paulo Londra firma un contrato con Warner Music Latina

El cantante argentino de 23 años de edad, Paulo Londra regresó al mundo de la música. Pues después de dos años de pelear por los derechos de sus canciones el artista acaba de firmar un contrato con Warner Music Latina. Fue por medio de una publicación de Instagram de la disquera que se dio a conocer la buena noticia que será para Paulo una nueva etapa en su carrera musical que estuvo detenida.

Al parecer el cantante se encuentra muy contento con esta nueva alianza musical que concretó con esta gran disquera. Asimismo, esta es una oportunidad para Londra para poder recuperar el tiempo perdido que no pudo hacer música. Para recordar lo sucedido, cuando inició su carrera musical, Londra firmó un contrato con la disquera Big Ligas. Aunque el éxito de Paulo fue inmediato los problemas legales también llegaron pronto porque al darse cuenta de la gestión de Big Ligas, Londra acusó a la disquera de “fraude y representación negligente”. Como dato, Daniel Oviedo, mejor conocido como Ovy On The Drums y Cristian Salazar, conocido como KristoMan son los dos productores a los que se enfrentó Londra.

Londra regresará a la música después de dos años de silencio

En la misma línea, la empresa musical reaccionó a las acusaciones de Londra y demandó al cantante por incumplimiento de contrato. Y de forma engañosa Paulo Londra firmó un contrato que le impedía publicar música de manera independiente hasta 2025. Conforme con el abogado de Londra, este fue engañado para firmar este contrato y de tal manera perdió el control de su carrera. Fue por ello que Paulo llevaba dos años peleando por su libertad musical.

Finalmente este año el conflicto se resolvió porque ambas parte llegaron a un acuerdo, pues esto se anunció en un comunicado de prensa: “Las partes están felices de anunciar que han resuelto su diferencias”. Con ello, el talentoso cantante argentino podrá volver a crear música pero ahora con una empresa confiable y será libre de engaños.