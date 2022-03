¿Quién es la esposa de Luis de Llano? Él le lleva 19 años

Las relaciones pueden tener diversas características, desde romper fronteras con amores a distancia hasta datos más particulares como una gran diferencia de edad entre cada individuo. Y a propósito de esto, el productor Luis de Llano ha estado en la mira de muchas personas cuando se hizo público que su esposa es 19 años más joven que él, desatando todo tipo de comentarios en las redes sociales.

El mexicano desarrolló su carrera alrededor del mundo del espectáculo al haber figurado como productor de Televisa, participar en el desarrolló de festivales musicales en su país, además de ser el creador de Timbiriche. Y esa cercanía a personalidades famosas lo llevó a tener algunos encuentros polémicos.

¿Quién es la esposa de Luis de Llano?

De acuerdo con diversos portales de noticias, la esposa de Luis del Llano se llama Fabiola Lozano. Es una mexicana nacida en Monterrey y tiene 56 años de edad, poniéndola a una diferencia de 19 con su esposo que actualmente tiene 75.

De acuerdo con una entrevista con el periodista Yordi Rosado, el productor comentó que lleva casado con ella 20 años y que tiene dos hijas, las cuales fueron adoptadas debido a la imposibilidad de la pareja de poder procrear.

En 2018, Luis comentó que su esposa es una dama de sociedad, formada bajo un ambiente de opulencia y riquezas y que estaba acostumbrada a una vida llena de lujos y muchas comodidades.

También comentó que es una chica muy tradicional, ya que cuando él le pidió matrimonio, ella le comentó que aceptaría con la condición de que fuera algo permanente ya que es una “una chica tradicional de Monterrey” y el divorcio no estaba entre sus planes.

El productor ha demostrado que no le importa lo que los internautas digan en las redes sociales sobre su relación con su esposa, puesto que suele compartir diversas fotografías en las cuales aparecen muy cariñosos.

La polémica de Luis de Llano y su pasado con las mujeres

A través de la misma entrevista con Yordi Rosado, Luis de Llano comentó varios detalles de su vida amorosa además de su relación actual, confesando que en el pasado era un hombre muy enamoradizo, llamándose a sí mismo “golfo”.

“Tuve mucho éxito con muchas mujeres, pero decía ‘la güera’ muy chistosa, a mi siempre me ligaban, yo no me las ligaba a ellas; y ella me decía: ‘¿Y tú crees que era por tu linda cara estúpido?”, dijo el productor en la entrevista.

El creador de Timbiriche también habló sobre otro encuentro que tuvo con una celebridad, la cantante Sasha Sokol, comentando que estuvo involucrado en una relación cuando él tenía 39 años y ella 17, aun siendo menor de edad.

La versión de Sasha Sokol

A propósito de las declaración del productor en el programa de Yordi, la cantante decidió romper el silencio para dar su propia versión de los hechos, comentando en un par de publicaciones en su cuenta de Instagram que la historia contada por Luis de Llano fue muy diferente en comparación con lo que realmente sucedió.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, escribió la cantante.

“Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, comentó Sokol. “¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”.

