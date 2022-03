Rubén Blades se une a la disputa entre J Balvin y Residente

Residente y J Balvin vuelven estar bajo las miradas de la industria musical y sus fanáticos, luego que el cantante puertorriqueño lanzara una “tiraera” para el intérprete colombiano después de varios meses de protagonizar un altercado.

El origen de la pelea que ha transcendido en el tiempo, surgió en octubre de 2021 cuando el cantante de “Mi gente” quiso organizar un boicot en contra de los Grammy Latino 2021 -en el que se homenajeó a Rubén Blades- al invitar a personalidades del género urbano a rechazar la invitación para la ceremonia.

La propuesta de J Balvin generó malestar en algunos exponentes de la música, como Residente, quien a través de sus redes sociales no dudó en dirigirse al cantante colombiano.

Desde ese momento la relación entre los intérpretes se mantiene tensa y recobró protagonismo desde hace una semana cuando se estrenó a través de Youtube, la sesión número 49 de productor musical argentino Bizarrap junto a Residente, quien dedicó varios minutos de la canción para “tirarle” a J Balvin.

Aunque varios artistas han tomado partido en la disputa, el día de ayer Rubén Blades manifestó su opinión a través de una canción que compartió a través de sus redes sociales. El cantante panameño no dudó en ratificar su apoyo a Residente y lanzar varias indirectas al reguetonero.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno a mí me obliga a un comentario; que nadie se equivoque y quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano”, se escucha al inicio de la canción. “Cuando a veces la rabia, a mi razón enrosca; me digo Rubencito, águila no caza mosca”.

“No es amor y cariño, es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor”, expresó Rubén Blandes antes de promocionar su más reciente producción discográfica. “Hay una verdad vieja, que solo el bueno aprende: que el oro jamás compra, a quien su alma no vende. Cálmense escuchando el álbum del año, Salswing”.

Con casi 500 mil reproducciones el video que subió el cantante panameño a sus redes sociales recibió un sinfín de comentarios en apoyo.

“El maestro de maestro ya hablo... águila no casa mosca”, “Un rey salió al patio a aclarar que el si presta atención a todas las cosas que pasan a su alrededor”, “Un cuadrangular con las bases llenas”, “Demasiada escuela en esas líneas respeto”, fueron algunos de los mensajes que recibió el intérprete de “Amor y control”.

