Álex Perea se defiende de las acusaciones de agresión a una amiga

Álex Perea está en el ojo del huracán luego de ser fuertemente señalado por Lorena García. La actriz aseguró que su colega violentó a una mujer, quien sería amiga de él. Por lo que el actor tuvo que salir en su defensa.

Perea rompió el silencio y habló sobre el tema, para aclarar todo lo que se dice en su contra. Pues García lo tildó de maltratador de mujeres, a través de sus redes sociales, aprovechando el Día Internacional de la Mujer.

“Álex Perea es un maltratador de mujeres”

“Álex Perea es un maltratador de mujeres y un maltratador #NiUnaMás #YoTeCreo” compartió Lorena en una storie de su cuenta oficial de Instagram, la cual fue acompañada con una fotografía del actor.

Alex respondió a los señalamientos de su colega, amenazando con denunciarla, pues la difamación es está penada ante la Ley. “Es sumamente triste ver lo que una persona enojada es capaz de hacer para destruir. No es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber”, comenzó indicando el artista.

“La difamación es un delito penado por la ley”

“Nunca había conocido a una persona con tan poca calidad ética y moral, no es una cuestión de creencias, sino de hechos, ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes. La difamación es un delito penado por la ley”, dijo.

En otro posteo, Perea indicó que no volverá a hablar acerca del polémico tema: “Yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia y alertas rojas a las cuales hice caso omiso. Yo no planeo hablar al aire, a la ligera, ni destruir, por respeto a esa persona y a mí mismo. Ese no soy yo”, finalizó.

Otras artistas repostearon la imagen de García, una de ellas fue la actriz quien fue su compañera en la telenovela, Si nos dejan, Scarlet Gruber: “Yo te apoyo amiga! Yo te creo #NiUnaMás”; y también lo hizo Ligia Uriarte, exnovia de Alex: “No me lo contaron… lo viví y ya es suficiente”.