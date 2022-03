Caso Sasha Sokol: qué dijo Elías Chiprout de Mercurio que fue criticado en redes

Sasha Sokol hizo una fuerte confesión, hace unos días, acerca de la relación que mantuvo con el manager Luis de Llano. La cantante aseguró que él había abusado de ella, hace ya más de tres décadas.

Ante esto, varias figuras del mundo del espectáculo han expresado palabras de apoyo a la artista, pero un colega de Sasha, Elías Chiprut, lejos de mostrar solidaridad, manifestó su opinión misógina y machista.

Elías Chiprut

“No podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”

De inmediato, el intérprete se disculpó asegurando que se trató de un sarcasmo, pues los usuarios en las redes sociales comenzaron a criticar sus comentarios. Y es que Elías durante una conferencia de prensa, la cual se llevó a cabo para promocionar el proyecto Boy Band Experience, fue cuestionado acerca del sonado caso.

Los integrantes de Mercurio fueron cuestionados sobre el testimonio de Sokol y Chiprut contestó al cuestionamiento con una frase que sorprendió a todos: “De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”, dijo el artista de 41 años.

“Misógina”

“Eso sonó muy burdo y que le vale madr*s lo que sufrió Sasha cuando era niña”, “Fue patético ese comentario machista”, “Ojalá no le pase a alguna mujer de tu familia para que nadie se burle de ella”, “Cuando pidan ir a su concierto de los 90′s acuérdense de este video”; “Los vatos no pueden entender que porque a ellos los haya tratado bien no significa que así sea con las niñas que ellos tocan literalmente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

También en el programa de espectáculo Ventaneando, los conductores hablaron de la opinión de Elías, criticando por completo las fuerte palabras del cantante. Pedro Sola además mencionó que le había sonado totalmente misógino.

“Te pido mis más sentidas disculpas”

“Hay que se inteligente para hacer una respuesta. Porque a parte decir: ‘Yo no lo vi, a mí no me tocó, yo no lo sé’. También creo yo, a lo mejor estoy equivocado, en el Sentido de Sasha, como es una respuesta con relación a una mujer, entonces hasta misógina me parece la respuesta”, dijo en el programa en vivo.

Las redes explotaron en contra del integrante de Mercurio, por lo que decidió postear un largo comunicado en el cual se disculpaba con todos y en especial con Sasha: “Soy humano como todos los que están leyendo este mensaje, es de humanos equivocarse y más humano aun es saber reconocerlo”, se lee.

“Sasha querida, no tengo el placer de conocerte, pero te pido mis más sentidas disculpas si lo que dije te pudo haber causado cualquier tipo de agravio o malestar, jamás fue mi intención, nunca demeritaría la difícil situación que te tocó vivir, por el contrario, admiro y respeto tu valentía, fortaleza y, sobre todo, valor”, continuó.