Laura Zapata estrena nuevo look (Instagram)

Laura Zapata es una de las actrices más emblemáticas de la televisión mexicana, recordada sobre todo por sus magníficos personajes de villana en las telenovelas.

Comenzó en la actuación en 1974, con un papel secundario en la historia Mundo de juguete, para después actuar en exitosas producciones como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Usurpadora, Rosalinda, entre otras.

Laura Zapata luce irreconocible con este cambio de look

La última vez que fue vista actuando en telenovelas fue en 2017, en la producción El bienamado, donde interpretó a Bruna Mendoza. De resto, ahora en 2021 conquistó al público con su participación en MasterChef Celebrity México, donde mostró su talento culinario.

En su más reciente visita al programa Venga la Alegría de TV Azteca, Laura Zapata sorprendió con un nuevo look a sus 65 años, que la rejuveneció por completo.

La hermana de Thalía fascinó con una larga cabellera rubia platinada, peinada con ondas que le daban un hermoso volumen al look. “Qué buenos son los chicos y chicas maquillistas y peinadores de Azteca, miren cómo me dejaron, sensacionales”, dijo al compartir su look en Instagram.

“Divina”, “Qué guapa, Laurita”, “Quien es guapa, es guapa”, “Te luce mucho ese estilo y color”, “Se ve de 30 años menos”, fueron parte de las reacciones de los fans, quienes quedaron enamorados con el estilo de Laura Zapata.

