Óscar 2022: de qué trata y dónde ver “Licorice Pizza”

La edición 94 de los prestigiosos Premios Óscar 2022 incluyó entre sus nominaciones a la comedia romántica “Licorice Pizza”, la cual se ha ganado los elogios y reconocimientos de los críticos de cine y el público. Uno de sus atractivos es el elenco integrado por Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny Safdie.

Su escritor y director, Paul Thomas Anderson, abordó un romance la década de los setenta, inspirado en una inesperada visión sobre la vida en secundaria, así como de otras vivencias compartidas por su amigo Gary Goetzman, protagonista de pelíclas como Yours, Mine and Ours.

Gary Valentine (Cooper Hoffman) hace todo lo posible por ganarse el amor de Alana Kane (Alana Haim), una asistente de fotografía, diez años mayor que él, a quien conoce en plena sesión del anuario escolar. La mayor parte de la película, muestra al adolescente adulándola. “No te voy a olvidar, al igual que tú no me vas a olvidar”, le sentencia Valentine en una de las escenas.

Haim, quien fue integrante de la banda de rock pop-rock del mismo nombre y que fue nominada a los Grammy, junto a sus dos hermanas quienes también aparecen en Licorice Pizza. La actriz también colaboró con el director en varios videos musicales antes de asumi este reto con el que debuta a lo grande en Hollywood.

“Creo que está loco por haber contratado a dos personas que nunca antes habían actuado para guiar la historia de esta película. Pero yo confiaba en él, y confié en él básicamente desde el primer día que lo conocí, y cuando se vuelve hacía tí y dice ´puedes hacer esto´, nos decía constantemente a mí y a Cooper, ´puedes hacer esto´, obtienes esta loca sensación de confianza”, citó AZCentral. La joven comparte créditos con Cooper Hoffman, también un novato en la actuación, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman.

Aunque la película es protagonizada por dos talentosos aunque desconocidos para Hollywood, no faltan los famosos en el elenco, entres estos Bradley Cooper, quien se ha destacado en títulos como War Dogs, Cruce de caminos, American Hustle y más recientemente Ha nacido una estrella, junto a Lady Gaga. “(Paul Thomas) Anderson es un maestro absoluto, un cineasta brillante”, dijo a Variety.

En la entrevista con la prestigiosa publicación, el actor aseguró que estuvo a punto de abandonar la actuación poco antes del llamado de Anderson. “La razón por la que no dejé de actuar es Paul Thomas Anderson, cuando me llamó para quizás estar en su película Mahershala, creo que abriría una puerta. Haría cualquier cosa”, dijo Cooper. La película disponible en Amazon Prime compite en tres categorías de los próximos Premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.