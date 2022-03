Selena Gómez y otros famosos que se ha caído en público

El tropiezo de la cantante y actriz Selena Gómez en la reciente gala de los SAG Awards, sorprendió a los seguidores. La famosa cayó de rodillas y terminó descalza en plena alfombra roja, un momento que se viralizó en las redes sociales.

Algunas celebridades han protagonizado vergonzosas caídas ante las miradas de admiradores y los paparazzis que no pierden detalles de estos incidentes. Recordamos quiénes han sufrido estos penosos accidentes en los eventos más importantes de la industria del entretenimiento.

Jennifer Lawrence

La famosa subió al escenario para recibir la estatuilla por su personaje en “Silver Linings Playbook” pelicula de 2013. La famosa, entonces de 22 años, terminó en las escalaeras luego que tropezó con su vaporoso vestido de la firma Dior. Tanto Bradley Cooper como Hugh Jackman corrieron a rescatarla, mientras ella mostraba gestos de asombro vergüenza.

Los asistentes no dudaron en poner de pie y aplaudirla, mientras ella agradeció el gesto. “Muchas gracias. Esto es una locura. Ustedes solo están de pie porque me caí y se sienten mal, esto fue vergonzoso”, exclamó la famosa.

Amy Schumer

Aunque todo formó parte de una broma que la famosa quiso jugar a la socialité Kim Kardashiam y su entonces esposo, Kanye West, se trata de una de las caídas más recordadas en la alfombra roja. La comediante protagonizó el momento en la gala Times 100 de la edición en 2015, que estuvo repleta de celebridades.

Madonna

La Reina del Pop sufrió un inesperado accidente durante su presentación en los Brit Awards 2015. Poco después explicó que ocurrió al tropezar con la capa de su traje Armani, la cual estaría muy apretada precisamente para evitar que cayera. “Fue un espectáculo de terror”, dijo la famosa prometiendo no volver a usar capas en sus show, según reseñó en el Jonathan Ross Show de ITV.

Selena Gómez

La intérprete de “Same old love” llegó a la alfombra roja de los entrega de los SAG Awards 2022, con uno de los looks más impactantes de la noche. Los guardias de seguridad debieron socorrerla luego de tropezar con su traje Óscar de la Renta, momento en el que cayó al piso y quedó sin uno de sus elegantes tacones. la famosa se levantó de la alfombra roja y salió del lugar descalza, tal como subió al escenario ya que no tenía otro par de zapatos.