FOTOS: Ricky Martin brindó un show corto pero explosivo en la Arena VFG

La Arena VFG reabrió sus puertas tras de dos años cerradas por la pandemia y Ricky Martín fue el encargado de brindar el primer concierto de este año en el inmueble ubicado a un costado del rancho Los Tres Potrillos ante casi once mil personas.

El cantante arribó al lugar a las 18:00 horas, diez minutos después subió al escenario para hacer la prueba de sonido con su banda e interpretar Vente pa’ ca y Livin’ la vida loca.

Ricky Martin regresó a Jalisco. El cantante brindó un corto pero explosivo concierto. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Antes del inicio de show, Ricky Martín recibió a Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, a quien quería saludar para darle el pésame de manera directa. La mamá de Alejandro Fernández se trasladó de su casa a la Arena VFG que está a un par de minutos y solo entró al camerino para saludar al artista, y de inmediato regresó al rancho.

A las 21:30 horas salió el cantante al escenario, pese a que una gran mayoría de los asistentes estaban lidiando con el tráfico de la carretera a Chapala para llegar al inmueble.

“Lo importante es que estamos aquí el día de hoy; agradecido y en paz enfocados en todo los bueno y tratar de pasármela bien” — Ricky Martin

“Justo hace dos años yo estaba entrando en un avión para venir aquí a hacer una gira por toda la República Mexicana y me dijeron: ‘Ricky, sal del avión y vuelve a tu casa. el mundo es un caos’. No saben lo difícil que fue para mí estos dos años con mucha ansiedad y preguntándome, ?¿cómo que nunca podré ver al público?’, porque eso fue lo que me dijeron... nunca más vamos a poder hacer conciertos y yo me quería morir”, fueron sus primeras palabras.

Ricky Martin regresó a Jalisco. El cantante brindó un corto pero explosivo concierto. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Setlist Movimiento Tour

El show se divide en cuatro parte, con secciones de introducción, Malambo, Balada, Bomba y final.

Livin’ la vida loca.

La bomba.

Qué rico fuera.

Tiburones.

Tal vez.

Lola lola.

Ricky Martin. El cantante puertorriqueño con su Movimiento Tour en México. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

She banks.

Shake.

Disparo.

Te extraño.

Vuelve.

Tu recuerdo.

Dos medley.

Cup of life.

