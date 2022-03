Tom Cruise es sorprendido por fanáticos que cantan tema de “Top Gun”

Mientras filmaba la última entrega de “Misión Imposible” en Sudáfrica, Tom Cruise se veía casi exactamente como lo hizo en la primera entrega de la serie de acción en 1996. La estrella era todo sonrisas mientras aplaudía a un grupo de lugareños que cantaban el tema principal de uno de los otros éxitos de taquilla de Tom “Top Gun” de 1986 .

Mientras tanto, Tom ha estado manejando su propio trabajo de acrobacias en el set, como lo ha hecho en producciones anteriores, incluida “Misión Imposible 7″, que se estrenará en 2022 y está protagonizada por su supuesta ahora ex novia Hayley Atwell, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby. Por su parte, la octava entrega de la serie tiene programado su estreno para julio de 2023, e hizo que Tom invirtiera en lecciones de vuelo para manejar hábilmente un avión Boeing Stearman.

Tom Cruise fue recibido por fans cantando el tema de 'Top Gun'. (Fotografía de Jannie Nikola/Mega)

Para el momento, Tom dio un vistazo de lo que será la nueva entrega de acción, junto al equipo de producción. Tal vez Tom sintió la “necesidad de velocidad” después de terminar las grabaciones de “Top Gun: Maverick”, la secuela del gran éxito de 1986 Top Gun. La película se estrenará en mayo de 2022.

Tom Cruise no para de trabajar este 2022

“Top Gun: Maverick” tiene a Tom retomando su papel icónico del Capitán Pete “Maverick” Mitchell, con Val Kilmer regresando como el Comandante Tom “Iceman” Kazansky. La película también está protagonizada por Miles Teller, Jon Hamm y Jennifer Connelly. Mientras tanto, Tom hizo recientemente una rara aparición pública con su hijo Connor en un partido de béisbol en San Francisco.

Tom comparte a Connor con su ex esposa Nicole Kidman, con quien estuvo casado entre 1990 y 2001. La ex pareja también comparte a su hija Isabella. Además Tom tiene una tercera hija de 15 años, Suri, producto de su relación con su ex Katie Holmes. Los dos se separaron en 2016 después de seis años de matrimonio.