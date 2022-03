Adamari López rompió el silencio sobre la nueva relación de Toni Costa

Las separaciones suelen ser complicadas en especial cuando se trata de dos personas mediáticas como en el caso de Toni Costa y Adamari López. Y si bien el bailarín ha demostrado estar alegre en las redes sociales con su nueva pareja, la puertorriqueña no había pronunciado nada al respecto sino hasta ahora.

En marzo de 2021, luego de poco más de 10 años juntos, Adamari compartió un video en el cual anunciaba su separación con Costa, algo que conmocionó mucho a sus seguidores debido a la gran estabilidad que mostraban. Pero tal parece que a uno le costó más que al otro adaptarse al cambio y seguir con su vida, algo que la conductora de televisión no ha dejado pasar por alto.

La incómoda pregunta para Adamari López

A través de una ronda de preguntas en el programa La Mesa Caliente, Adamari López fue invitada a compartir pantalla junto con Verónica Bastos, Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Alix Aspe. Y durante la transmisión, la puertorriqueña estuvo conversando sobre diversos temas, entre ellos, la nueva relación de su expareja.

“Hablando de que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él”, comenzó la periodista.

“Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, ¿cómo te sentiste tú?”, preguntó.

Pero lo que parecía ser una inocente pregunta sobre la más reciente conquista de Toni Costa, terminó por convertirse en un momento incómodo en el cual no solo López se notó cohibida al respecto sino también el resto de las chicas presentes.

Lo que respondió sobre la nueva relación de Toni Costa

A propósito de la pregunta que incomodó a las chicas presentes en el programa, Adamari López tocó muy superficialmente el tema, dejando ver que las cosas no están precisamente bien entre ella, Toni Costa y su nueva pareja, ya que en vez de dar una respuesta concisa, apeló por buscar una salida rápida del tema tomando como salvavidas a su hija, Alaïa Costa.

“Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”, dijo la conductora de televisión tajantemente mientras soltaba una risa incómoda para mitigar la situación.

El resto de las presentadoras notaron la magnitud de la incomodidad del tema por lo que intentaron desviar rápidamente la atención de lo que estaba ocurriendo, enviándole saludos a Alaïa y piropeando a su mamá por su look durante la transmisión.

“Alaïa te mandamos un beso, mira mamá qué bella está, está hablando de esas cosas buenas que pasan entre ustedes”, comentó Verónica Bastos en un intento para intentar cortar la tensión que causó el tema.

Adamari ¿“ardida”?

Si bien la actriz se ha mostrado muy reservada en cuanto a dar una declaración respecto a la nueva pareja de Toni Costa, a través de las redes sociales varios de sus seguidores han comentado que Adamari López ha lanzado varias indirectas contra su ex.

La muestra más reciente según algunos usuarios de Instagram se ubica en un reel subido en la cuenta de López en el cual deja saber que su corazón presentía lo que iba a suceder con su pasada relación.

En la sección de comentarios varios de sus seguidores apoyaron su mensaje, pero otra parte tildó a la puertorriqueña de “dolida” por la nueva relación que estaba teniendo su expareja, en especial ya que hacía pocos días de la gran celebración que Costa le hizo a su nueva chica por su cumpleaños.

