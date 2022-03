César Bono, ¿cuál es el estado de salud del comediante?

La salud de César Bono sigue siendo una gran preocupación para sus seguidores quienes permanecen en continua oración por su sanación. Días atrás se corrió la noticia de su supuesta muerte, por lo que él mismo salió al paso para aclararlo.

“Estoy bien, mejorando. Gracias a todos por sus buenos deseos y preocupación”, escribió en un tuit que de inmediato capturó la atención de todos, pues su última publicación había sido 10 días atrás.

Estoy bien, mejorando. Gracias a todos por sus buenos deseos y preocupación. 🙏🙏🙏 — César Bono (@cesarbono) March 14, 2022

Su hijo también se hizo eco en desmentir y por medio de sus redes se pronunció al respecto. Criticó que se inventan este tipo de noticias, pues no saben cómo pueden afectar a quienes involucra.

“Gracias a Dios mi papá va mejor, echándole ganas, ha habido mejorías, pero quizás ya no debería hablar más al respecto, pero ahorita estoy muy emputado porque una de mis tías le acaba de hablar a mi mamá llorando porque ella estaba normal y le hablaron para darle el pésame, ahorita una de mis mejores amigas me acaba de hablar llorando también”, dijo.

Días atrás la familia dijo que la cirugía a la que fue sometido César Bono fue catalogada como un éxito, el actor estuvo sedado por unos días con un estado de salud grave, sin embargo, se encuentra estable. El personal médico recomendó, hace una semana atrás, un lapso de 10 días en cuidados intensivos.

Es de recordar que años atrás César Bono ha sufrido ocho infartos, por lo que su movimiento se ha visto afectado de forma radical. En 2019 le colocaron una malla para que las arterias y las venas le funcionaran bien. Además de que tiene una hernia hiatal, la cual descartó operarse.

Tiempo atrás en una entrevista a TVyNovelas, el comediante reveló que antes del coronavirus sintió que se iba a morir. “Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”.