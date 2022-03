¿Por qué Edy Smol rechazó la quimioterapia al saber que tenía cáncer?

El cáncer es una de las enfermedades más complicadas de la actualidad, afectando a muchas personas en todo el mundo sin discriminación alguna. Es por eso que incluso personalidades públicas se ven afectadas como el famoso modista, Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, quien reveló que no solo padece esta afección sino que no quiere recibir ningún tratamiento para combatir el problema.

La personalidad acostumbra mantener informados a sus seguidores de lo que ocurre en su vida, bien sea en el lo laboral o en otros ámbitos. Es por eso que varios de ellos se sorprendieron de la noticia del cáncer a través de una entrevista en YouTube, además de preocuparse por la decisión de dejar a un lado la ayuda de la medicina moderna.

Edy Smol revela que tiene cáncer

A través de una entrevista en el programa de YouTube de Adela Micha, el llamado “gurú de la moda” confesó que desde hace un buen tiempo fue diagnosticado con cáncer de colon, una enfermedad que es muy recurrente en ambos lados de su familia.

“He tenido un padecimiento los últimos dos años o tres en los que tomé una decisión, mi familia de los dos lados... tenemos muchos temas congénitos, entre ellos cáncer de parte de abuelos materno, paterno”, reveló.

También dejó saber que si bien no había revelado ningún detalle de su enfermedad en otras ocasiones, muchas personas a su alrededor notaban que se encontraba débil y sospechaban que tenía alguna complicación en su salud.

“No dije nada tampoco, pero la gente se daba cuenta de que ando medio debilucho. Me vi muy desmejorado y hoy estoy maravillosamente bien, no estoy en remisión, los pólipos es un tema que se agrava”, dijo Edy Smol.

El gurú de la moda confía en la medicina naturista

Si bien el proceso de la quimioterapia suele ser uno de los más efectivos contra el cáncer, Edy Smol ha rechazado rotundamente someterse a esta intervención, comentando que si bien sabe que es el método más usado, confía más en los tratamientos naturistas y en su propia voluntad para mejorar su estado de salud

“Yo tomo la decisión porque todos los que me ha tocado ver en el camino de la familia, que en paz descansen, todos se fueron a Houston, aquí, allá y todos acabaron tristemente a donde vamos todos”, dijo el modista en la misma entrevista.

“Cuando me pasa le digo al doctor: ‘No’. Soy un hombre muy sanador, me he dedicado a sanar a muchísima gente emocionalmente y en la parte de salud estoy muy en el rollo herbolario. Mi doctor se súper enojó”, confesó Smol.

¿Por qué Edy Smol no quiere someterse a quimioterapia?

Además de revelar que tiene plena confianza en la medicina naturista, el conductor de televisión dejó saber que detrás de su decisión de rechazar la quimioterapia hay una gran razón.

Y es que Edy Smol tiene otra perspectiva debido a su árbol genealógico y cómo sus familiares que han padecido cáncer han reaccionado ante este proceso, comentando que en vez de ayudar lo que hace es complicar aún más la situación.

“Yo no quería que se volviera metástasis porque cuando te hacen eso (la quimioterapia), bajo la experiencia de toda mi familia, cuando te hacen una intervención corres un riesgo de que se vuelva metástasis”, confesó el gurú.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de su enfermedad, el conductor reveló que de momento se encuentra “lleno de vida” y con una mentalidad positiva para su futuro, confiando en la voluntad de Dios para poder recuperarse de su complicada situación que tanto ha afectado a una gran parte de la población mundial.

“Estoy lleno de vida, estoy lleno de emoción, vivo en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y creo que, aunque te quites o te pongas, y yo decidí esto”, concluyó la celebridad.

