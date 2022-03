Quién es Edgar Oceransky, el cantante señalado de presunto acoso a menores

En medio del escándalo por el caso de abuso que denunció la ex-Timbiriche Sasha Sokol en contra del productor y manager Luis de Llano, ahora estalló uno parecido en el que se señala al cantante de Edgar Oceransky.

Oceransky está en el ojo del huracán debido a unos audios que se filtraron donde presuntamente confesó preferir relaciones con mujeres menores de edad. Tras esto muchos se han dado a la tarea de investigar sobre la vida del intérprete.

Edgar Oceransky

El artista tiene 46 años

Nacido en la Ciudad de México, el 6 de agosto de 1975, Edgar Oceransky Hernández Ruiz es un cantante y productor musical. Quien durante su trayectoria en el medio artístico ha convertido en uno de los favoritos dentro de la trova y balada romántica.

Edgar estudió seis semestres de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de abandonarla para incursionar en la música, así lo contó en una entrevista con Rogelio Ramos, en su podcast de YouTube.

“Es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro”

“Creo que la vida me fue llevando. En realidad yo quería ser psicólogo, esas eran mis ganas, no es que yo quería ser músico y no me dejaron en mi casa, no, yo quería hacer eso pero descubrir que mi vocación estaba en el escenario”, comentó en el podcast.

Su pasión por cantar y tocar la guitarra comenzó en la secundaria aunque lo consideraba un pasatiempo. Pero luego decidió dejar todo y meterse de lleno a la música, pues según contó, los aplausos y el cariño del público pagaban su trabajo.

Ahora, el cantante se volvió viral tras la publicación de una usuaria llamada @anhele. En la cual se escucha a Oceransky hablando de su gusto por las menores de edad: “Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público. Sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo y las muchachas ya ven, nombre, bien feministas me decían: ‘Pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16′ y yo de ‘A tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia’”, se escucha.