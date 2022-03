Así fue que Cynthia Klitbo se rapó en “El privilegio de amar”

Han pasado más de 20 años desde la transmisión de la exitosa telenovela “El privilegio de amar” que protagonizaron Adela Noriega y el galán René Strickler. El personaje antagónico fue interpretado por la famosa Cynthia Klitbo, quien sorprendió con varios momentos impactantes dentro de la trama.

Sin duda, la escena donde la maléfica “Tamara”, perdió la cordura y se rapó el cabello, erizó la piel de los espectadores y marcó un antes y después en la carrera de la actriz mexicana. Ella misma relató años más tarde cómo ocurrió toda la grabación.

Tamara perdió la cordura y en un arrebato por el amor perdido de su capricho amoroso por Victor, decidió raparse la cabellera. Ella tomó una máquina cortacabello y entre lágrimas, comezó a despojarse de su antigua apariencia. “La gente no creía que me estaba rapando en serio”, comentó la actriz al revivir la escena en TLNovelas.

La actriz Cynthia Klitbo también se cortó por completo el cabello en la telenovela El Privilegio de Amar Foto: Especial

“Esa escena fue muy importante en mi carrera, tenía que ver con un cambio de karma... ¿cómo me atrevo? Solamente una jovencita hace eso, ahorita ya no me raparía”, expresó con asombro al ver de nuevo el momento en que quedó sin cabello ante las cámaras.

Klitbo recordó haber grabado esta telenovela seguido del exitoso dramático “La dueña”, donde también interpretó el papel antagónico. “La dueña fue muy fuerte y rompió muchos récords de audiencia”, dijo sobre el melodrama donde su personaje Laura tuvo un final dramático, ya que se colgó para suicidarse.

“Cuando vi hacia dónde iba el final del personaje vi que iba a lo mismo, y para ese entonces ya llevaba una buena lista de , 15 ó 18 villanas, casi con los mismos finales. Entonces encontré a una cuñada rapada que me contó su experiencia y de cómo quería cambiar el karma porque acaba de terminar con un chavo. Yo acababa de terminar con Francisco (Gattorno) justamente, entonces me quedé con eso en la cabeza de también querer cambiar la vibra”.

Fue entonces cuando decidió hablar con la productora Carla Estrada, y hacer una audaz propuesta para cambiar el desenlace de su personaje. “¿Por qué no la rapamos? por qué no se autoagrede? Ya estás, respondió ella”, recordó Cynthia quien decidió grabar la icónica escena en Ponte Vecchio. Florencia, para darle estilo”, dijo entre risas.

La actriz mexicana aclaró que no recibió un pago extra por grabar esta escena, uno de los rumores que surgieron tras la dramática decisión de raparse su melena. Incluso recordó que el collar que lució como regalo de la productora Carla Estrada no fue en pago por esta escena. “Fue un detalle lindo de Carla, fue de corazón, y para mí fue algo muy importante porque yo no necesita quitarme eso y más del alma. Es una escena que está cargada de mucha emoción”, agregó Cynthia Klitbo.