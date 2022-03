El pasado lunes 14 de marzo, se estrenó el primer capítulo de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, la cual lleva por nombre “El último rey: el hijo del pueblo” protagonizada por Pablo Montero y producida por Juan Osorio, basada en el libro “El último rey: Vicente Fernández” de la periodista Olga Wornat esta serie es creada en colaboración con Televisa y Univision. Por otro lado, para el estreno de la bioserie se realizó una alfombra roja o red carpet en el Cine Tonalá ubicado en la colonia Roma de la CDMX.

Pablo Montero interpreta a Vicente Fernández en la bioserie "El último rey: El hijo del pueblo". / Foto: Instagram @elultimoreymx

Estreno del primer capítulo de la bioserie “El último rey” de Televisa y Univision

Añadiendo a lo anterior, entre los asistentes se pudo observar a Angélica Aragón, Juan Osorio, Emilio Osorio, Salvador Sánchez y para sopresa de todos Mara Patricia Castañeda, la ex esposa de Vicente Fernández Jr., quien por supuesto causó revuelo entre los asistentes. Asimismo, los periodistas y medios de comunicación acudieron a la proyección para esperar al elenco y ver si podían rescatar alguna declaración con respecto al tema legal que envuelve a esta bioserie y a la Dinastía Fernández.

Pablo Montero interpreta a Vicente Fernández en la bioserie "El último rey: El hijo del pueblo". / Foto: Instagram @elultimoreymx

Esto fue lo que hizo Mara Patricia Castañeda en el estreno de la bioserie de Vicente Fernández “El último rey” de Televisa y Univision

Por un lado, varios de los protagonistas pasaron de lado y no respondieron ninguna pregunta de los medios y otro más sólo se limitaron a saludar. Por su parte, Mara Patricia Castañeda, la ex nuera de Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, caminó por la alfombra roja y la prensa la atacó con preguntas que simplemente no respondió ni un sólo detalle al respecto. Cabe recalcar que Mara Patricia Castañeda estuvo casada con Vicente Fernández Jr. e incluso acudió al funeral de Vicente Fernández donde se reencontró con su ex.