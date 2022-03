El último rey, esto pasó en el episodio de estreno de la bioserie de Vicente Fernández

#PabloMontero bien a secas mientras canta como #VicenteFernández , después es PabloMontero . No entendí el cast de Don Salvador Sánchez . Sorry not sorry !! #ElUltimoRey … hasta aquí mi reporte joaquinas . Ah y doña #AngelicaAragon es lo único que me gusta 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/7TsAmQReZ2