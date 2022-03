Jennifer López y Ben Affleck: sus fotos más románticas desde Europa

El romance entre Jennifer López y el actor Ben Afleck, está en su mejor momento. Desde que ambos retomaron su relación en 2021, no pierden oportunidad para demostrarse lo cuán enamorados están, y aprovechando cualquoer momento para exhibirse con cariños y abrazos.

Los dos famosos fueron captados este fin de semana en pleno parque en Gran Canarias, donde la también cantante se encuentra filmando su próxima película para Netflix, “The Mother”. El actor de Hollywood, de 49 años de edad, viajó hasta Europa para acompañar a la famosa de 52 años durante unos días de descanso, según reseñó Daily Mail.

La diva del Bronx lució radiante con top blanco que destacó su abdomen tonificado además de pantalones del mismo color, y a su lado el galán con un look casual de jeans y camisa. No faltaron los abrazos y los mimos mientras conversaron sentados en el banco de un parque.

La pareja se ha dado una segunda oportunida tras su mediático rompimiento en 2005. Luego de que la famosa confirmó su separación de Alex Rodríguez, no pasó mucho tiempo para que volviera a los brazos de su exprometido Ben, con quien ahora aprovecha cada instante libre para compartir y pasar el tiempo juntos.

Ambos se apoyan mutuamente en sus carreras. Mientras ella elogió el tráiler de la próxima película ‘Deep Water, que Ben protagoniza junto a su expareja, la actriz Ana de Armas, el actor de Hollywood no dudó en participar en el último video musical de la cantante. Los admiradores quedaron asombrados con la inesperada aparición del actor, en un cameo inesperado en la cama junto a su amada, como parte del video para Marry Me, la película que López protagonizó junto a Owen Wilson y Maluma.

“No creo que nadie se haya sorprendido más que nosotros, nunca podrías imaginar que algo podría pasar. Es hermoso, contestó López cuando Ellen DeGeneres le consultó por esta segunda oportunidad tras cerrar el círculo con el actor Ben Afleck, hace más de 17 años. “Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una segunda historia de amor en la que tenemos una segunda oportunidad”, agregó.

Affeck, por su parte, ha sido más reservado al hablar de su relación con la diva del Bronx. En una pasada entrevista para Wall Stree Journal defendió la decisión de mantener en privado detalles de su vida sentimental. “Mi vida refleja no solo la persona que quiero ser, si no la persona que realmente siento que soy, que no es perfecta pero que se esfuerza y preocupa mucho por ser auténtico, responsable”, declaró al diario estadounidense.