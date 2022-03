Lyn May dijo quien le parece mejor artista entre Residente y JBalvin

Lyn May no está satisfecha si la gente no habla de ella, por ello ahora intenta incursionar en el mundo del reggaetón. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista, en la cual, además se atrevió a decir quién es su favorito entre Residente y JBalvin.

En el programa de espectáculos De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, la vedette promocionó el segundo tema con el que arranca su carrera musical en el género urbano, titulado, Claro que yes.

JBalvin y Residente Peleados

“Era Claro que sí, pero ahora le pusieron Claro que yes, porque Claro que sí creo que ya hay, es para la comunidad gay que son mis adorados y con mucho respeto les hice este reggaetón para ellos y va a estar muy bonito, se van a poner muy contentos”, señaló.

Agregando qué: “Es un reggaetón que pensé en ellos, está muy padre y muy rítmico, tiene una música muy padre”. May además está tomando lecciones de perreo o twerking, pues quiere ser una artista completa, en cuanto a ese género y la primera mexicana.

“En Puerto Rico, donde están los meros bravos del reggaetón”

“El día que yo vaya a Puerto Rico, allá a Nueva York, que baile bien y que cante reggaetón, pero bien, que no vaya así nada más como improvisada, no. Por eso me la paso con mis maestros tomando reggaetón. Lyn May va a ser la primera reggaetonera mexicana, así es que ya le entré, ya estoy adentro”, añadió.

“Que me perdonen, pero los reggaetoneros me quieren mucho porque ellos quisieran un tema que se llame Lyn May y en Puerto Rico, donde están los meros bravos del reggaetón, y se llama Lyn May y va a salir junto con mi otro tema”.

“Es más talentoso”

Con respecto al pleito que tienen Residente y JBalvin, Lyn dijo que el colombiano atacó gravemente a las mujeres al ponerlas a realizar un video con cadenas de perros. “Ya traen su problema de hace tiempo, ellos han peleado desde los premios y han tenido siempre pleitos y yo lo único que hice es defender a las mujeres, porque J Balvin atacó a las mujeres, porque les puso un collar, las puso con un látigo a golpearlas, y eso me dolió mucho, sentí muy feo”, mencionó.

Y no dudó en decir que le parece un mejor artista y con más talento Residente: “Residente es mejor, a mí me cae mejor, yo creo que tiene más coco, es más talentoso”. Asimismo, anteriormente para Venga la alegría, ya había halagado al cantante puertorriqueño.

“Además, es más talentoso (Residente). Tiene más cerebro, me gusta más. Viajaría, sí viajaría (a Puerto Rico), está muy cerca, y es muy lindo... Allá están todos los reggaetoneros, claro buscaría su casa; le tocaría la puerta y le diría: ‘Oye, te vengo a buscar. Le voy a decir: ‘Vente a hacer un dueto conmigo’”, contó.