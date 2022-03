“Ms. Marvel”, la nueva serie de Marvel Studios que presenta la historia de “Kamala Khan”

El día de hoy Marvel Entertainment reveló el tráiler de “Ms. Marvel”, la serie que se estrenará el 8 de junio de este año en la plataforma de streaming Disney+. Es importante mencionar que esta serie está basada en el personaje del cómic de Marvel llamado “Kamala Khan”. La joven que interpretará a este épico personaje será la canadiense-paquistaní, Iman Vellani de 19 años. Este proyecto será una mini serie y fue creada por Bisha K. Ali.

En el tráiler se puede apreciar que “Kamala Khan” es una chica soñadora que es fan de los superhéroes. En el corto utilizaron la canción de “Blinding Lights” de The Weeknd para ambientar el teaser. Por lo que se muestra, “Kamala” está en la preparatoria y la joven está pasando por una etapa difícil. No obstante, su constante anhelo por los personajes de cómics la mantiene motivada. Ella es una joven musulmana que tiene muchas tradiciones por su religión, pero esto no es un impedimento para que “Kamala” cumpla sus sueños.

Marvel nos presenta a una nueva heroína

Como todos los buenos héroes, “Ms. Marvel” cuenta con buenos amigos pero también tiene enemigos. De acuerdo con el tráiler, la joven tendrá una transformación y se convertirá en lo que siempre soñó, “una heroína”. Asimismo, la joven que anhela tanto la “fantasía” se convierte en un personaje parecido al de sus cómics. Sus poderes son impresionantes y en esta serie se mostrará por lo que deberá atravesar para dominarlos.

Como cualquier jovencita de preparatoria, “Kamala Khan” también tiene que lidiar con cosas como “los chicos”. Esta una comedia que es apta para toda la familia y en la cual, la amistad, las raíces y la ficción supera la realidad. Por último, el público está ansioso por ver esta nueva serie, ya que en la redes sociales han externado que “han estado esperando para ver historias como esta”.