“Nos envenenaron”: Gaby Spanic recuerda el momento más dramático en su vida

La actriz Gaby Spanic, recordada por su papel icónico en la telenovela La Usurpadora, ha prometido las revelaciones más impactantes en su nuevo libro “Enigmas y reflexiones”, uno de los proyectos con los que regresa a la escritura este 2022. La famosa, entre lágrimas, recuerda así uno de los momentos más difíciles en su vida: el envenamiento que habria sufrido por parte de su su propia asistente, Marcia Fernández.

“Cuando nos envenenaron y yo veía a mi hijo chiquito de dos años envenenado también, y yo inflada como un globo y yo tenía que irme a trabajar”, dijo sobre este incidente por el que muchos dudaron de su sensatez y cordura. Luego derramó las lágrimas e insistió: “Hay muchas Gabrielas en el mundo, que han pasado por esto, que han sido perseguidas y muchas cosas han quedado impunes”.

En una emotiva entrevista para Despierta America de Univisión, la famosa recordó la angustia de ver a su hijo, entonces de 2 años de edad, afectado por el supuesto veneno que proporcionaba su entonces mano derecha, mientras ella grababa telenovela en México. Por esta caso, Spanic estuvo a punto de ir a la cárcel pese a ser la víctima del caso.

“Lo que nos hicieron fue asqueroso, y cómo se reían de esto, cómo se reían de tantas cosas, que también me amenazaban, me seguían, cómo apresaron a dos trabajadores frente a la casa, y querían que yo saliera porque me querían meter presa. Fueron situaciones no de una telenovela, si no de una película de terror”, afirmó sobre la polémica que además la alejó de las pantallas.

Spanic es considerada una figura polémica. Su participación en el reality show de Telemundo, La casa de los famosos, evidenció las grietas de su amistad con la también famosa Alicia Machado. Tras los altercados que ambas protagonizaron en el programa, decidieron alejarse, no sin antes criticarse mutuamente. Gaby, asimismo, ha evadido el tema y se mostró arrepentida de haber participado en la competencia.

La actriz venezolana, quien se prepara para regresar a las telenovelas con el nuevo proyecto, Corazón guerrero, también se pronunció sobre la batalla judicial que emprendió contra Gustav Adolfo Infante. En sus redes sociales emitió un extenso comunicado donde confirmó la decisión del Poder judicial de México de otorgarle una orden de restricción.

“Después de tantos atropellos e injusticias durante años, debo comunicar a la opinión pública y a mis ángeles, que los Tribunales mexicanos han decidido respaldar mi petición para evitar que mi hijo y yo, sigamos siendo intimidados y humillados públicamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quién desde hace muchos años ha decidido exponerme como una mujer loca, de poca dignidad y falta de talento con el propósito de arruinarme como actriz y mujer”.