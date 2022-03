Este es el precio del calzado de lujo que usa Adela Micha

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la periodista mexicana Adela Micha ha hecho notar en diversas ocasiones su gusto por la moda y por los zapatos de marca. Hace unos días, Micha subió un video a su perfil diciendo una de sus famosas frases y lo que llamó más la atención de esto fueron la botas estilo punk de la marca Miu Miu que Adela usó. Las botas son negras de estilo chunky ya que tienen una plataforma elevada y tienen agujetas que están cubiertas por cadenas metálicas.

Miu Miu es la lujosa marca a la cual pertenecen las botas de Adela Micha, quien ya en varias ocasiones ha demostrado que las botas son su prenda favorita. Acorde con la página de la marca italiana Miu Miu, las botas tienen un precio de mil 190 euros, lo cual en pesos mexicanos se traduce a 27 mil pesos. En la Ciudad de México existen dos tiendas de Miu Miu, una está ubicada en Polanco y la otra en Santa Fe.

Micha es conocedora de la moda y de las grandes marcas

No obstante, esta no es la primer ocasión en la cual la periodista luce zapatos de marca, pues en una ocasión anterior mostró en otro de sus videos de Instagram unos tenis de la marca francesa Louis Vuitton. Conforme con la página oficial de la marca, este calzado tiene un precio de 22 mil 400 pesos. Y es que sin duda Micha tiene un muy buen gusto para los zapatos ya que al utilizar este tipo de calzado todo su look reluce.

Finalmente, otras icónico look que Adela Micha utilizó fue en el cual vistió de negro luciendo sus combat boots de la marca italiana Prada. Este popular modelo de botas cuesta 32 mil 803 pesos mexicanos, lo cual demuestra que cuando se habla de calzado Adela Micha es una gran conocedora de buenas marcas.