El look blanco y negro de Natalia Téllez con el que derrochó elegancia

Natalia Téllez se convirtió en madre hace poco más de dos meses y desde ya está pensando en cómo será la crianza de su bebé Emilia, ya que desea que crezca como una niña fuerte, valiente y segura de sí misma.

Sobre este tema habló en una de las recientes emisiones del programa Netas divinas, donde compartió con el público que lo más importante a su juicio es cultivar el amor propio en ella y en su hija.

Natalia Téllez habló de la crianza de su hija en Netas divinas

“Justo mi miedo de tener una niña era cómo la educas en un mundo donde es complicado y sigue siendo complicado para las mujeres y lo poco que se de la investigación que he estado haciendo para criar a Emilia, tiene que ver, las mujeres históricamente están educadas creo en muy poco amor propio (...) no hay seguridad, no hay amor propio”, manifestó la conductora de televisión y actriz de telenovela.

Para Natalia, es indispensable eliminar las desigualdades y esa sensación en las mujeres de que no son suficiente: “Entonces, son mujeres que estuvieron en este mundo súper desigual, sintiéndose inseguras, sintiéndose insuficientes y así educaron a una niña, y esa niña educó así a otra niña y así van las niñas a la escuela en esa inseguridad y en esa sensación de no suficiencia”.

“De lo que yo intento traducir para criar a una niña es que yo tengo que reconciliar ese amor conmigo y con ellas (...) y tengo que reconciliarlo conmigo porque lo que yo vea en Emilia es un poco como yo me veo”, agregó en su participación.

Y desde ya también le está enseñando a su hija que su mamá es una mujer muy trabajadora. Sabe compaginar muy bien su faceta de mamá y de profesional, ya que recientemente acudió a un evento siendo la más elegante con un look clásico en blanco y negro, combinando una maxi falda negra acampanada y una camisa blanca, con tacones de aguja negros.