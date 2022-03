[Parte 1] Estas celebridades admiten ser asiduas a los “retoques” estéticos

A menudo se piensa que las celebridades que se han sometido a una cirugía plástica, y muchas de ellas lo niegan. Sin embargo, algunos actores de Hollywood y estrellas de la televisión que han pasado por el quirófano están orgullosos de ello y les encanta celebrar el hecho.

Y es que un pequeño retoque o algunos rellenos faciales pueden ayudar con el envejecimiento; pero otras celebridades han hablado sobre hacerse cirugías de nariz a una edad temprana o aumentos o reducciones de senos que han ayudado con todo, desde la confianza hasta el alivio del dolor.

En otros casos, la razón es puramente estética: liposucción para mejores abdominales para el mejor cuerpo de playa posible; inyecciones para labios carnosos; implantes de mentón para una apariencia equilibrada. Y en otros casos, algunos creen que esos cambios de sus rasgos ayudaría a sus carreras.

¿Qué celebridades hablan abiertamente de sus cirugías?

Khloe Kardashian se sinceró sobre el trabajo que había realizado durante la segunda parte de la reunión de “Keeping Up With the Kardashians” en junio de 2021. “Para mí, todo el mundo dice: ‘Oh, Dios mío, ha tenido su tercer trasplante de cara’. Pero me he hecho una cirugía de nariz, el Dr. Raj Kinodia, y todos se enfadan mucho, como, ‘¿Por qué no hablo de eso?’”, le dijo al presentador Andy Cohen.

En agosto de 2020, Ashley Tisdale reveló que anteriormente se sometió a un procedimiento de aumento de senos para quitarse los implantes en el invierno de 2019. “Esta es probablemente la publicación más personal que he compartido… Antes de la cirugía, sentía constantemente que mi cuerpo era menos y pensé que este cambio me haría sentir más completo y más seguro de mí misma. Y por un corto período de tiempo... lo hizo”.

La diseñadora de moda Jessica Simpson reveló en sus memorias de enero de 2020, “Libro abierto”, que se sometió a dos abdominoplastias en 2015. “Quería deshacerme de las estrías y la piel flácida que quedaba de mis embarazos consecutivos”, escribió. “Estaba tan avergonzado de mi cuerpo en este momento que no dejaría que Eric me viera sin una camiseta blanca”.