Pimpinela: ‘me parece contradictorio muchas canciones que hay sobre las mujeres’, dice Lucía Galán

“¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde ¿Por qué?, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti”, es una parte del tema Olvídame y pega la vuelta que puso Lucía y Joaquín Galán en un momento muy importante de sus carreras, y tras 40 años sus canciones se adaptan a las redes sociales, en especial a TikToK.

“Hemos atravesado modas musicales, México es el país de habla hispana donde todo mundo quiere triunfar, no solamente latinos, sino de cualquier parte del mundo. Siempre nos acordamos del primer viaje que hicimos, estábamos en una discoteca en Guadalajara donde los chicos jóvenes, como también éramos nosotros en los ochenta, bailábamos a Madonna, estábamos todos en la pista y de repente empezaron a tocar a Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Nos llamó la atención que no había como segmentos, no había prejuicios, entonces creo que esa es una de las cosas que distingue mucho a México y a la emocionalidad del país, el que vibran a través de la música de sus ídolos”, detalló Joaquín Galán.

Los hermanos están instalados en un rincón de su casa en Argentina, desde ese lugar charlaron con Publimetro sobre todo lo que viene para su aniversario número 40 y la gira que están por iniciar en México.

“Han sido 40 años muy parejos donde no hemos tenido ningún año sabático, ni tener que parar por algo en especial, profesionalmente hablando, así que fueron 40 años de giras, de discos, de canciones, de historias compartidas con el público, momentos personales de la vida de cada uno que por ahí hacían más cuesta arriba tener que irse de gira o alguna situación determinada”, señaló Lucía.

Cosificar a la mujer en la música

“En lo personal, nunca fuimos de decir, ‘nos parece mal esa música’, porque no nos gusta cuando nos lo hacen a nosotros o si hay público que compra una entrada y que los va a ver, es respetable. En lo personal, me parece contradictorio muchas canciones que hay, tanto trabajo en el mundo por defender a la mujer, para no cosificar a la mujer y no es que sea feminista extrema, pero creo que cada uno tiene sus derechos y la mujer tiene que ir avanzando en ellos. Creo que trata de eso, de no cosificar a la mujer y de tener cierto respeto por eso. Después escucho letras que digo: ‘Wow’, y nenes chiquitos que repiten las canciones sin saber lo que cantan, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando uno tiene la posibilidad de tener una pantalla de televisión o emisoras de radio al alcance de su mano, es una responsabilidad enorme lo que transmite. Algunas si, se les va la mano y son un tanto agresivas, pero bueno, uno puede elegir escucharlas o no escucharlas y los padres aconsejar a sus hijos qué cosas escuchar y qué cosas no”, fue la opinión de Lucía Galán.

Joaquín compartió que este regreso a los conciertos tienen una energía distinta, “si, sin duda alguna, esta pandemia que ha azotado al mundo nos ha dejado muchos aprendizajes de valorar las cosas que tenemos, de valorar el reencuentro personal, con la gente, con los amigos, con las ciudades, con la calle. Elegimos a México -justamente- por la energía, por la lealtad del pueblo de México para con nosotros que ha estado desde el primer tema, desde aquel Olvídame y pega la vuelta al lado nuestro compartiendo nuestro crecimiento. Después de México es Estados Unidos, Perú, Colombia, República Dominicana, España y el resto de América, eso nos pone muy contentos”.

También al preguntarle si hay algo que le “duele” a Pimpinela, sin dudar puntualizó, “del 1 al 10, bueno, nosotros en la salud musical del 1 al 10 la tenemos en 10 (risas). Estamos con resistencia y entusiasmados como el primer día. Estamos con un vídeo que vamos a estrenar en México el martes 22 de marzo, vamos a estrenar un pedacito de Cuando lo veo. Es una gran canción, una canción muy bonita y un gran vídeo que se está editando en este momento y que lo vamos a llevar debajo del brazo para estrenarlo el martes 22 ahí en televisión allá en México, estrenar por lo menos un avance”, adelantó Joaquín.

“Estamos con muchas giras, con preparativos para este 40 aniversario con un disco con invitados y una biopic de nuestra historia” — Lucía Galán

Legado y bioserie de Pimpinela

Playlist. Olvídame y pega la vuelta, El amor no se puede Olvidar, Traición, El año que se detuvo el tiempo, A esa, Por ese hombre, Dímelo delante de ella, me hace falta una flor, entre otras.

Bioserie. “Estamos en la etapa de reuniones con los autores, que son Jorge Maestro y Sergio Vainman, dándole forma a esto que va a ser el relato ficción de nuestra vida personal: cómo empezamos, cómo vivíamos, cómo eran nuestros padres, cómo era nuestra relación con ellos, cómo empezamos a cantar, cómo se formalizó el proyecto de empezar a cantar juntos; abarca mucho de lo personal y lo profesional, cosas que mucha gente no sabe de nosotros porque no hemos contado. Seguramente para el año que viene ya va a estar más concreto”, finalizó Lucía.

Arrancan gira por México

Hermosillo. 18 de marzo, CUM.

Monterrey. 19 de marzo, Pabellón M.

Guadalajara. 20 de marzo, Auditorio Telmex.

Mérida. 24 de marzo, La Isla Mérida.

CdMx. 26 de marzo, Auditorio Nacional.

Puebla. 27 de marzo, Complejo Cultural Universitario.

Tijuana 29 de marzo, El Foro.

