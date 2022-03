Sandra Bullock confiesa que se retirará de la actuación por tiempo indeterminado

En entrevista con Entertainment Tonight, la actriz Sandra Bullock confesó que “quiere tomarse un descanso de la actuación por tiempo indeterminado”. “Solamente quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia. Eso es todo”, dijo Bullock a ET. La entrevistadora preguntó de forma directa a la actriz que si era cierto lo que había dicho que “The Lost City” sería la última película en la cual participará en un tiempo. Ante ello, Bullock comentó: “Al momento no sé que tan larga será la pausa... Yo me tomo mi trabajo muy en serio y es 24/7”.

En la misma línea, la productora mencionó que “no sabe qué tan corta o larga será su pausa en la actuación”. Para profundizar en cuanto a lo que Sandra Bullock desea cumplir con sus hijos es “poder cumplir todas las necesidades de sus pequeños”. Además de “cumplir el calendario social de sus hijos”, como dato, Bullock tiene dos hijos, Louis de 12 años y Laila de 10. Sandra Bullock adoptó a sus dos hijos, a Louis en 2010 y a Laila en 2015.

“The Lost City” será la última cinta de Bullock durante un tiempo

De acuerdo con el tráiler de la nueva cinta “The Lost City”, la cual se estrena el 15 de abril de este año, se trata de un filme protagonizado por Daniel Radcliffe, Channing Tatum, Brad Pitt y Sandra Bullock. Esta es una película la cual que comienza con una escritora exitosa que escribe una novela llamada “The Lost City of D”. Por lo visto su libro habla de aventuras, peligro y acción y posteriormente su novela se convierte en realidad.

Elenco de "The Lost City". Patti Harrison, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph y Sandra Bullock en 2022. / Foto: Mónica Schipper/Getty Images. (Monica Schipper/Getty Images for Paramount Pictu)

“Loretta Sage” es el personaje de la escritora que interpreta Sandra Bullock y es secuestrada por “Abigail Fairfax” (Daniel Radcliffe) para que busque la “Ciudad Perdida”. En su rescate, “Alan” (Channing Tatum) va a buscarla y ahí comienza la aventura. Esta cinta también es una comedia llena de explosiones, baile, romance y mucha acción.