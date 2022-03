The Guadaloops están listos para conquistar Vive Latino 2022 el próximo sábado 19 de marzo

The Guadaloops están listos para conquistar Vive Latino 2022 el sábado 19 de marzo. / Foto: Cortesía (DANIEL M TORRES)

La agrupación mexicana The Guadaloops, conformada por Sami Mendoza, Tino El Pingüino, Fermín Sánchez, Ferdinand González y Berni Pérez, presenta su más reciente sencillo titulado “Arroba”, el cual , es el siguiente tema de la banda seguido de su álbum (SEIS) estrenado en mayo de 2021. Por otro lado, esta pieza musical se trabajó en un campamento al que asistieron hace un año en donde trabajaron alrededor de 18 canciones “La canción fue creada el 14 de febrero, y al inicio tenía otro nombre pero en inglés, pero un par de semanas antes del lanzamiento, sacamos palabras random de un diccionario y nos gustó el nombre de ‘Arroba’”.

The Guadaloops están listos para conquistar Vive Latino 2022 el sábado 19 de marzo. / Foto: Cortesía (DANIEL M TORRES)

Asimismo, la banda platicó que en esa sesión, planearon hacer un disco el cual contará con temas que incluirán la batería, además, The Guadaloops, platicó su sentir con la pandemia, “Con la pandemia, han salido una de las mejores cosas de la banda, todo lo que escribimos para esta colección se realizó en la pandemia, es lo que sale cuando cambian lentamente las circunstancias”.

Ve el video musical oficial de “Arroba” de The Guadaloops en YouTube:

Por otro lado, la agrupación comentó que se inspiran en todo al momento de escribir canciones ya sea en aliens, amor, desamor, incluso en el capitalismo “Nos gusta la palabra, el arte de las palabras no va con cierta intención, nos gusta apreciar lo bonito de las palabras y pocos raperos hacen esto, no se enfocan en el contenido ni en el arte d embellecer las palabras, siempre hay un guiño a la literatura”, agregó la banda mexicana, incluso revelaron que si hay algo de lo que están orgullos, es en el contenido y quieren que sus canciones sean eternas “Primero van las ganas de mostrar lo que sale, nos gusta explorar con sonidos que la gente no se espera, somos fans de los sonidos de moda y nos gusta tomar eso y ver como se puede romper de alguna manera”.

The Guadaloops están listos para conquistar Vive Latino 2022 el sábado 19 de marzo. / Foto: Cortesía (DANIEL M TORRES)

The Guadaloops están listos para conquistar Vive Latino 2022 el próximo sábado 19 de marzo

Por otro lado, la próxima presentación de The Guadaloops será el sábado 19 de marzo en el Festival Vive Latino, donde por supuesto ppresenarán su más reciente sencillo e incluso preparan una sorpresa para todos los asistentes “Vamos a estrenar ‘Arroba’ y si nos prendemos, vamos a estrenar otra canción, los fans que han ido a más de un show saben que nunca repetimos, el Vive Latino será distinto, es un show que nunca han visto, tendremos, batería, bajo, guitarra y música electrónica, si les gusta la música en vivo es un buen show para ir”.

Escucha “Arroba” de The Guadaloops en Spotify:

Planes de The Guadaloops para 2022

The Guadaloops tienen planeado lanzar más música, y por supuesto, ofrecer más shows para todos sus fans que los esperan con ansias, además la banda continúa puliendo detalles de sus próximas canciones, ya que en estos momentos están concentrados en la presentación que tienen preparada para el Vive Latino 2022.

The Guadaloops están listos para conquistar Vive Latino 2022 el sábado 19 de marzo. / Foto: Cortesía (DANIEL M TORRES)

Sigue a The Guadaloops en sus redes sociales: