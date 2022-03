Tras pocos días de la boda de Marimar Vega, Victor García recuerda cómo fue su relación

Varios días después de la boda de ensueño de Marimar Vega y el director de fotografía Jerónimo Rodríguez, Víctor García habló sobre el lindo noviazgo que vivió junto a la actriz hace 18 años.

Dos años después de obtener el segundo lugar en el reality show de TV Azteca “La Academia” y resultar ganador de 1.5 Millones de pesos y un contrato con Sony Music; el joven incursionó en la actuación en la telenovela “Los Sánchez”, proyecto en el que coincidió con la actriz.

Aunque al principio Marimar se mostró cerrada a la posibilidad de abrirle su corazón al también cantante, su constante trato dentro de la novela mexicana cambió el escenario.

“En ese momento pues a mí me pareció una mujer muy bonita, muy linda y le tiré la onda, no me peló”, expresó el intérprete de 46 años durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Dentro de la producción la hija del fallecido actor Gonzalo Vega interpretó el papel de “Pilar Mancinni” y por su parte Víctor le dio vida a “Leonardo Sánchez”, quienes en la ficción vivieron una historia de amor que más tarde traspasó la pantalla.

“Empezamos ahí y ya se sentía muy bonito, a parte a ella le gustó mucho mi personaje, era un chavito muy noble, pero con grandes apariciones. Todo es maravilloso, también en este ambiente todo es bonito, todo brilla. Ella guapísima, yo con maquillaje me veo más guapo”, expresó García.

Según reveló el cantante durante la entrevista, la relación tuvo un toque mágico gracias a la posición que ambos tenían en ese momento, más la gran química que hubo entre ellos.

“Todo bonito, la juventud, económicamente estar bien, ser independiente, autosuficiente. Había muchos elementos que hacía que eso fuera mágico”, agregó.

Por si fuera poco, Víctor no dejó por fuera al respetado actor Gonzalo Vega y destacó lo agradecido que se siente por haberlo recibido cálidamente en su hogar.

“Lo que más valoro es que su papá en algún momento de su vida me abriera las puertas de su hogar, definitivamente un gran señor”, mencionó el protagonista de “Dos chicos de cuidado en la ciudad”.

Víctor recordó que la admiración fue parte fundamental de la linda relación que vivió junto a Marimar, ya que ambos tenían ganas de seguir creciendo en la rama de la actuación.

“Estábamos platicando todos de los personajes, mi pregunta fue: ‘¿y cómo vamos a hablar? ¿cuál es el tono?’ y todos me voltearon a ver (...) En ese momento cuando llamé la atención, me di cuenta que: ‘Oh, ya hablé bonito, hablé cautivador’”, expresó García.

