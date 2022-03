Vicente Fernández Jr.: quiénes han sido las parejas de hijo del Charro de Huentitán

La polémica no abandona a la dinastía Fernández, que vuelve a estar en centro de atención con el estreno de la serie sobre la vida de “El Charro de Huentitán”, protagonizada por Pablo Montero. La producción promete revelar detalles de la vida del recordado cantante Vicente Fernández y su entorno familiar.

La familia ha expresado su rechazo a esta biografía no autorizada producida por Juan Osorio. Uno de los que se ha manifestado es Vicente Fernández Jr. es el hijo mayor del intérprete de “Acá entre nos”, que ha protagonizada varios momentos controversiales por su vida personal y las relaciones que se le han conocido.

Muy poco se sabe de la historia entre el mayor de los potrillos y la madre de sus cuatro hijos. En las redes sociales se le ha identificado como “Sifevita13″, una mujer que destaca por su belleza y por llevar una vida tranquila, alejada de los medios.

Tras la muerte de Vicente Fernández, no dudó en dedicar su mensaje de condolencia, con elogios hacia el padre de su expareja. “Siempre serás el Rey, siempre estarás en mi corazón y serás mi Papá Vicente, yo sé que Dios y la Virgen te recibieron felices”, expresó posando junto al recordado cantante mexicano.

La relación quizás más mediática ha sido con la periodista Mara Patricia Castañeda, con quien estuvo casado durante casi ocho años. Ambos mantienen una relación amigable, tal como se evidenció en el sepelio de Fernández el pasado diciembre 2021, donde la periodista acudió y compartió el pesar con todos los miembros de la familia, incluyendo a Doña Cuquita.

Ambos confirmaron su separación en medio de especulaciones. La peridista de espectáculos dio detalles de aquellos momentos y cómo tomó el divorcio con el hijo mayor de Vicente Fernández. “Yo me enteró por una revista que él salía con alguien pero no había fotografías explícitas”, dijo Mara recordando que recibió la noticia solo horas antes de viajar a España para celebrar los 50 años de su entonces esposo. Años después una persona cercana le expresó: “Tu eres una señora, he visto tu comportamiento y creo que no mereces lo que está sucediendo. Efectivamente lleva un año saliendo con esta persona”.

Durante el sepelio de Vicente Fernández, cuya muerte conmovió a México y el mundo, Mara Patricia expresó su nostalgia en medio de una atropellada entrevista a su expareja. “Gracias todo el público de mi padre, a la gente que nos ha dado tantas muestras de cariño”. En las imágenes, se vio cercana a Doña Cuquita y a la familia, con quienes mantiene una relación cordial.

Fernández también estuvo vinculado a Karina Obregón, con quien el mayor de los potrillos estuvo casado desde 2017 hasta 2020. La separación estuvo rodeada de polémica y acusaciones, ya que ella relató la mala experiencia que vivió a su lado e incluso denunció a su entonces esposo por supuesto trato indecoroso hacia su hija de 14 años.

Los abogados del empresario desmintieron las acusaciones, e insistieron que el trato de Vicente Jr hacia su hijastra “fue cordial, respetuosa y de ayuda en más de una ocasión. Él le dio techo, alimento, estudio, viajes y los gustos como un hijo cualquiera y normal, como la hecho siempre”, señalaron.

Vicente Fernández Jr. actualmete mantiene una relación con la modelo Mariana González, más de 20 años menor. Muchos la catalogan con la “Kim Kardashian mexicana” y la acusan de estar con el empresario solo por asuntos económicos, aunque él ha salido en su defensa. ““Defiendo como un lobo boca arriba o boca abajo, con uñas y dientes lo que se haya hablado de Mariana González. Las verdades salen solas”, expresó Vincente ante los señalamientos de supuesto secuestro y asesinato contra su actual pareja.

Mariana también estuvo presenten en el sepelio del Charro de Huentitán y se expresó conmovida por la partida del intérprete. El momento más inesperado ocurrió cuando Mara Patricia, en plena cobertura del sepelio, entrevistó a la actual pareja de su exesposo, pero ambas demostraron madurez ante la ocasión y conversaron de manera cordial.