Adamari López revela cómo surgió su nuevo amor

“Sí, tengo novio”. Con esta afirmación la presentadora boricua, Adamari López, puso fin a los rumores sobre su vida sentimental con un video divertido. Esto tras su mediática separación del padre de su hija y bailarín español, Toni Costa, luego de casi diez años juntos.

La famosa, quien disfruta a plenitud su soltería, dio detalles de su actua estado civil, para lo cual recurrió a las redes sociales. “¿Tienes novio?”, pregunta una voz mientras ella realiza el lipstync y contesta: ““Sí, sí tengo”. ¿De qué país es?”, vuelve a ser interrogada y ella entre risas contesta: “De la imaginación”.

De esta manera, la famosa desmintió los rumores de una nueva relación, esto luego de que su expareja Toni Costa, confirmó su relación con la influencer peruana, Evelyn Beltrán. La nueva relación del bailarín ha desatado comentarios sobre las verdaderas razones de la separación con la presentadora, aunque los protagonistas se mantienen en silencio al respecto.

“Ella no rompió nada, ni la conocía cuando se terminó mi relación, así que es lo que estás hablando!!!!!! Qué injusto que quieran envenenar siempre, que mala vibra que traen en sus vidas”, respondió el bailarín español ante las acusaciones que surgieron en las redes sociales contra su actual pareja.

Adamari López fue consultada sobre el noviazgo de su expareja, a lo que ella respondió sobre la paternidad compartida y cómo comparten la crianza de su pequeña Alaia. Cuando le preguntaron sobre Evelyn Beltrán y un posible acercamiento, la animadora evadió la respuesta y volvió a aludiar sobre el bienestar de su familia.

En las redes sociales también compartió un video que muchos tomaron como una posible indirecta hacia su expareja. En la grabación, apareció caminando en el jardín de su mansión y expresó: “Hay muchos refranes, pero con todo lo que he vivido puedo confirmar que, ojos que no ven, corazón que presiente”. Los seguidores no tardaron en reaccionar. “Y tienes toda la razón!!!”, “Las mujeres presentimos y no nos equivocamos” y “Así mismo es, ese sexto sentido rara vez se equivoca”, se leyó en los comentarios.

Adamari López y Toni Costa se separaron luego de diez años de relación y una hija en común. La famosa confirmó la decisión, que según insistió, fue meditada y pensada en el bienestar personal y de la pequeña Alaia. ““Yo tomé una decisión, quizás buscando a ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y, al no pasar, entonces mejor tomamos caminos diferentes. Nosotros nunca nos casamos, estamos cada uno en su lugar pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella, los dos somos un equipo”, indicó a Al rojo vivo.