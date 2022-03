Andrea Meza recorrerá kilómetros por una buena causa

Sin una gota de maquillaje y con outfit deportivo, Miss Universo 2020, Andrea Meza, mostró parte de su preparación para un evento que ha considerado muy importante. Se trata del medio maratón NYC Half Marathon que busca recaudar fondos para ayudar a la fundación Smile Train, dirigida a ayudar a pacientes con labio leporino y paladar hendido.

Durante el reinado de belleza que asumió en 2021, la mexicana demostró su labor a favor de niños con esta condición. En sus visitas a su país natal, la exreina de belleza aprovechó de promocinar la labor de varias instituciones con esta misión y se expresó orgullosa del trabajo realizado durante su reinado, el más corto en la historia del Miss Universo.

La chihuahuense incluso apadrinó la inauguración de un centro de atención para pacientes con labio con labio y paladar hendido. “Desde que comenzó el concurso me prometí que iba a ser así porque es una experiencia única, que no se va a volver a repetir. Al Miss Universo solo puedes ir una vez en la vida...Siento que no es suficiente tiempo pero a la vez sé que si nos comprometemos podemos lograr muchas cosas”, dijo al sitio web Quien.com sobre el corto tiempo de su reinado.

Ante la carrera que se realizará este 20 de marzo, los fanáticos y amistades enviaron ánimos y mensajes de apoyo a la exreina de belleza y actual presentadora de Telemundo. “Voy a ti Andre!” , “Seee you sooonn querida” y “Apoyen a la causa, tenemos que donar”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en sus redes sociales. Otros alentaron a su pronto regreso a México, país que visitó poco antes de entregar la corona en diciembre de 2021.

Andrea Meza cumplió con uno de los reinados más elogiados en la historia del Miss Universo. La mexicaba fue coronada en mayo de 2021 y siete meses después entregó la corona a la representante de India, Harnaaz Kaur Sandhu, de apenas 21 años de edad. La ceremonia emocionó a la joven mexicana quien agradeció la experiencia del certamen.

“Soy Andrea Meza, la tercera Miss Universo Mexicana. Por siempre #MissUniverse 2020″, expreso la joven quien luego de entregar la corona a su sucedora, se ha dedicado a uno de sus máximos sueños: la animación. Tras ser una de las presentadoras del conocido desfile de Thanksgivins de la cadena de tienda Macy´s, Andrea confirmó su contrato con la cadena Telemundo.

En el matutino se ha destacado no solo por su elocuencia si no por la belleza que derrocha en pantalla. También hace alarde su buen humor, ya que se atrevió a copiar el polémico traje de Balenciaga de la socialité Kim Kardashian, confeccionado únicamente con cintas de embalaje de la firma española. Meza emuló el diseño con cinta amarilla y una malla negra ajustada, momento que fue elogiado por sus admiradores.