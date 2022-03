¿Qué galán le envió mil 500 rosas a Ángela Aguilar?

La joven cantante de 18 años, Ángela Aguilar se ha convertido en toda una celebridad en los últimos años. Y es que su talento y carisma ha cautivado al público e incluso por medio de esto ha hecho que a las nuevas generaciones les guste el género regional mexicano. Por ello no es algo novedoso que sus fans le demuestren constantemente su cariño por medio de comentarios de apoyo e incluso regalos.

En una reciente entrevista que la cantante concedió a un canal de YouTube llamado: “El Show de Piolín”, Aguilar fue cuestionada acerca de quién le había regalado flores últimamente. “Es que me mandan flores tan seguido que ya no te puedo decir eso (Risas)... No no puedo Piolín no puedo decirte, pero lo que sí es que fue hace poquito y me encantaron”, dijo Ángela a Piolín.

La joven fue sorprendida con un enorme ramo de rosas

Asimismo la joven confesó: “Sabes qué yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir y entonces no quiero que me regalen flores y si quieren regalarme algo escríbanme una carta o algo así”. Además la hija de Pepe Aguilar comentó que “esta vez sí las aceptó”. “Fueron como mil quinientas rosas que llegaron a mi hotel y a mi show y fue como: Okey las acepto”, platicó Ángela.

Cuando el entrevistador le preguntó si fue un cantante la persona que le envió esa cantidad de rosas, Ángela Aguilar contestó: “Yo no te puedo decir absolutamente nada... Me matan o sea cómo te explico que me matan”. Por último, recientemente la joven anunció su gira musical llamada: “Mexicana Enamorada”, la cual arrancará en Estados Unidos en ciudades como: Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Las Vegas, San Diego y San Antonio. Por su parte, el vocalista de “Grupo Firme”, Jhonny Caz le comentó: “A Los Ángeles o San Diego” con un emoji de enamorado.