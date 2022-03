Esta es la razón de los dimes y diretes entre Joaquín Cosío y Bertha Caraveo

El reconocido actor Joaquín Cosío sorprendió a todos al manifestarse a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, sobre una polémica que surgió hace unos días entre la senadora Bertha Caraveo y el influencer Chumel Torres.

Esto se debe a una denuncia que realizó la senadora ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violencia política de género en contra de Torres. Tras esto, el actor con recorrido internacional le mostró su total respaldo a Chumel.

Bertha Caraveo

A través de su cuenta en Twitter, el conocido como El Cochiloco, señaló directamente a la partidaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para defender al conductor del Pulso de la República.

“Por poquito que sea el poder enloquece”

“@CaraveoBertha me da pena su actuar, señora. Lo digo como chihuahuense. Por poquito que sea el poder enloquece”, escribió Cosío, mencionando la cuenta oficial de Bertha. Y fue entonces cuando empezaron los dimes y diretes.

Pues de inmediato, la política no se quedó callada y le respondió al actor, asegurando que como artista lo admiraba, pero que no aceptaba sus comentarios hacia ella: “Estimado Joaquín: En cambio su forma de actuar me gusta mucho, sobre todo en la película El Infierno”, comenzó indicando Caraveo.

Chumel Torres

Y agregó que lamenta que él no esté de acuerdo con que ella se defienda de una conducta machista de Chumel: “Por el contrario, lamento que por defenderme de la violencia machista piense que eso me lleva al terreno de la ‘locura’. Gaslighting le llaman”, comentó.

“El político siempre será un mal actor”

Además, los internautas se sumaron a la discusión y muchos reprocharon las palabras del actor en contra de la política: “Señor y qué decir @ChumelTorres a usted lo representa? Yo soy de Juárez me da vergüenza esté tipo, usted cómo actor lo admiro, pero con su opinión ya lo estoy dudando, le salió el cochiloco que lleva dentro”, comentó un internauta.

Este comentario recibió una respuesta por parte de Joaquín, quien dijo: “Prefiero a un comediante que a un político. El político siempre será un mal actor”, sentenció. Y esto lo que hizo fue desatar aún más a sus detractores.

“Es en serio que el actor que alguna vez admiré aplauda la basura de @ChumelTorres? Aclaro que no veo tv desde hace más de 15 años pero por éste medio se de la misoginia, clasismo, racismo, vulgaridad, etc, de la cosa esta (ignoro si es cómico, actor, periodista) [sic]”, escribió una usuaria.