El dúo español Fangoria conformado por Alaska y Nacho Canut están presentando su más reciente sencillo titulado ‘Mi burbuja vital’ perteneciente al EP Edificaciones Paganas, el cual es el segundo de una compilación de tres, seguido de Existencialismo Pop estrenado en 2021, con el que nuevamente se juega con las letras E y P para el título, asimismo la agrupación regresa a México para pisar el escenario de Vive Latino el próximo sábado 19 de marzo “Tenemos muchas parejas de palabras que empiezan por la E y por la P y las vamos uniendo, siempre nos han gustado las arquitecturas, decidimos que ni íbamos a hacer un álbum de 10 o 12 canciones y preferimos hacer un EP, hicimos uno pero decidimos hacer tres y este es el segundo y el tercero saldrá a final de año”.

Fangoria está listo para el escenario de Vive Latino 2022 y está presentando su más reciente sencillo ‘Mi burbuja vital’ perteneciente al EP Edificaciones Paganas. / Foto: Cortesía

Por otro lado el sencillo principal de EP Edificaciones Paganas es Mi burbuja vital y este nombre surgió gracias al metaverso, “La burbuja vital es lo que al fin y al cabo tenemos todos, es el mundo exterior e interior que te creas para sobrevivir, cuando eres pequeño empiezas a crear tu burbuja vital, creas tu propio mundo, dentro del mundo en el que vivimos”. Además, revelaron que no le tienen miedo al futuro ni al metaverso, porque con la pandemia han habido avances inimaginables y agregaron que a la tecnología se le debe considerar como lo que es una herramienta “Nosotros somos un grupo de música electrónica, nosotros cambiamos a los humanos por las máquinas en el año 1981, todo es tecnología, somos lo que somos por la tecnología”.

Escucha ‘Edificaciones Paganas’ en Spotify:

Mi Burbuja Vital

No me das pena

La pregunta del millón

Del uno al diez

Satanismo, Arte abstracto y Benidorm

Asimismo, con el internet y tecnología, vienen acompañadas las redes sociales y con ello la cultura de cancelación y el dúo español reveló su postura al respecto “La historia es la historia y aunque nos pese eso pasó y esa gente cuando lo hizo estaba en otro momento, en todo caso hay que intentar entenderles o intentar no repetir la historia pero no puedes cancelarlos, sólo el que lo ha hecho lo puede cambiar”. Fangoria reveló que ellos aman todo tipo de música y en el caso de Nacho Canut comentó que su artista favorita es Billie Eilish y a Alaska le gusta el pop, rock, country y ranchera.

En entrevista con Publimetro, les preguntamos a Nacho y Alaska cuál había sido el momento más especial de toda su carrera “Si tuviéramos que elegir un sólo momento sería el momento en el que nos juntamos y decidimos hacer un grupo en el año 77 porque es muy significativo porque gracias a eso podemos estar aquí, es como una montaña rusa y cuando te subes al carrito, es el momento más significativo, todo lo demás tú lo decides pero te tienes que montar el carrito”, añadiendo a esto comentaron que no hay un límite para Fangoria, lo único que los detendría sería por alguna enfermedad o elemento físico.

Ve el video musical para ‘Mi burbuja vital’ de Fangoria:

Fangoria comentó cómo es el proceso musical cuando se trata de escribir una nueva canción “Nos inspiramos en todo, en algún momento nos encontrábamos en La Lagunilla y vimos un portada de una vedette que decía ‘Todo lo que ayer hacía por amor, ahora lo hago por dinero’ y lo metimos en la letra, por otro lado, la canción ‘Amigas’ es por una persona de la compañía que todo el tiempo decía ‘amiga’”, y agregaron que cada vez escuchan nuevas palabras que les gusta incluir en cada canción y en esta ocasión su palabra favorita es ‘fuchi’, pero va a ser complicado encontrar una palabra que rime.

Fangoria en 2022 (Próximas fechas)

19 de marzo – MÉXICO – Vive Latino 2022

24 de abril – BARCELONA – Festival Mil.lenni Sant Jordi club.

29 de abril – MURCIA – WARM UP Festival

30 de julio – BENIDORM – Low Festival

20 de mayo – TOMARES, SEVILLA – Jardines del Conde

8 de junio – MADRID – Noches del Botánico

16 de agosto – CHICLANA, CÁDIZ – Concert Music Festival

1 de octubre – CASTELLÓN – Míticos Festival

Por otro lado, Fangoria se presentará el próximo sábado 19 de marzo en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en el escenario Escena indio y se encuentran muy emocionados de ver a sus fans mexicanos porque son muy apasionados y un público muy agradecido “Si el público se lo está pasando bien, tú te lo estás pasando mejor, un festival reúne a personas que aman la música, en el Vive Latino cantaremos nuestros éxitos, singles y las canciones más conocidas y por supuesto presentaremos ‘Mi burbuja vital’”.

