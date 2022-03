Inés Gómez Mont reaparece en audiencia, esto pasó al presentarse con la FGR

La conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, reaparecieron, tras seis meses de encontrarse prófugos. La pareja se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la República, de forma virtual.

Al parecer después de medio año alejada de toda aparición pública, quiere arreglar su problema legal y volver a la vida normal sin esconderse. Se ha presentado a su primera audiencia de forma virtual.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Inés N reapareció después de estar seis meses prófuga de la justicia, junto a su esposo y sus hijos, y aunque se especula que la mexicana ya había pisado la cárcel, realmente su paradero sigue siendo un misterio.

“Hoy es 15 de marzo, fecha en la que tenía que presentarse Inés Gómez Mont junto con sus abogados en su primera audiencia, para ver qué va a pasar con su situación legal. Resulta que la audiencia es virtual por el tema de la pandemia y porque está huida.. Sí está conectada Inés y sí están conectados sus abogados con el juez”, señaló el periodista.

Para luego agregar, “a diferencia de otras audiencias, con Inés Gómez Mont no se puede sacar el video, porque Inés y sus abogados pidieron que la audiencia se hiciera en privado para reservar información personal, no sé qué es lo que iban a presentar que no querían que nadie supiera, pero por eso la pidieron en privado y se las autorizaron, no fue una audiencia pública”.

¿Ya se entregó Inés Gómez Mont?

Antecedentes

La conductora de TV Azteca fue acusada al igual que su esposo Víctor Álvarez Puga de posible peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

En enero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y su esposo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

