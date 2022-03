El integrante del grupo surcoreano de k-pop, BTS, Park Ji-min mejor conocido como Jimin o Mochi, sorprendió a ARMY ya que hará su debut en un k-drama o drama coreano, y es porque cantará un tema para la próxima producción de tvN titulada Our Blues, misma que se estrenará el próximo 9 de abril y está protagonizada por Kim Woo-bin y Shin Min-ah, aunque aún se desconoce en que momento de la serie aparecerá este tema, varios rumores indicarían que el miembro de BTS cantará el tema principal de la serie.

Jimin de BTS hará su debut en el k-drama o drama coreano ‘Our Blues’ de tvN. / Foto: Facebook (BTS) / HYBE Labels / Big Hit Entertainment

Cabe recalcar que este será el primero OST o Soundtrack de Jimin y aunque no se sabe en que momento saldrá la canción o cual será el nombre, la premiere del k-drama será el 9 de abril y se transmitirá los sábados y domingos por medio de la televisora de tvN. Por otro lado, el k-drama Our Blues estará protagonizado por Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jeung Eun, Uhm Jung Hwa, Kim Woo Bin, y Han Ji Min. Cabe recalcar que en la vida real Kim Woo Bin y Shin Min Ah son novios. Esta serie toma lugar en la isla de Jeju en Corea del Sur.

Jimin de BTS hará su debut en el k-drama o drama coreano ‘Our Blues’ de tvN. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for iHeartMedia)

Jimin se une a la lista de los miembros de BTS que se unen al OST de un k-drama

Asimismo, Jimin se une a la lista de los miembros de BTS que se unen al OST de un k-drama o drama coreano seguido de Jin y V que unieron sus voces para la canción It’s Definitely You del k-drama Hwarang, Jin con el tema Yours para Jirisan y V con Sweet Night para Itaewon Class y con la canción Christmas Tree para Our Beloved Summer.