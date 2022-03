Me caigo de risa: ¿porqué Ricardo Margaleff se despidió del programa?

Bien reza el dicho: “Todo tiene su final, nada dura para siempre”, y esto fue lo que pasó con Ricardo Margaleff, quien entre lágrimas contó que se marcha de su programa ‘Me caigo de risa’. El artista se despidió de los compañeros con lo que compartió tantas temporadas del show.

Margaleff además expresó lo mal que se sentía por dejar atrás su trabajo y grandes amigos: “Los quiero muchísimo, los voy a extrañar. Me llevo en esta temporada un cachito menos de corazón, se queda aquí y mucho aprendizaje”.

Ricardo Margaleff

“Me voy contento”

Agregando que a pesar de que se marcha, se va feliz por todo lo vivido a lo largo de estos años, y que en ese set se queda un pedacito de su ser: “Me voy contento, pero sí dejo aquí un pedacito de mi corazón, los quiero mucho”, dijo.

Pero la pregunta que miles se hicieron, es por qué Ricardo deja su exitoso programa. Y la razón él mismo la contó, y es porque va a hacer un programa de comedia junto a la reconocida actriz Daniela Luján, el cual se trata de un spin-off de Una Familia de Diez.

“Después de casi 17 años y de ocho de Me Caigo de Risa”

En dicha producción se enfocará mucho más en la historia de los personajes de Gaby y Plutarco, y por ahora no se sabe la fecha del estreno de la serie que llevará por nombre, “Tú crees”, protagonizada por Ricardo Margaleff y Daniela Luján.

Ricardo agradeció a Me caigo de risa, pues fue gracias a su desempeño en ese espacio, que se le presentó esta nueva oportunidad. “Después de casi 17 años y de ocho de Me Caigo de Risa, gracias a Me Caigo de Risa, eso sí lo puedo decir, la empresa decide confiar en dos personas: una chica que se llama Daniela Luján y en su servidor, Ricardo Margaleff, para hacer un programa de comedia que le vamos a poner mucho amor”, contó.